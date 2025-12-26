Bàn tay 'thay áo' doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Thụy

Từ Thaigroup, LPBank, HAGL và mới nhất là Sacombank, nơi nào ông Nguyễn Đức Thụy "đi qua" đều có cuộc “thay áo mới” phản ánh chu kỳ tái cấu trúc, kỳ vọng về vận hội kinh doanh mới.

Ông Nguyễn Đức Thụy, từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT LPBank để sang làm quyền Tổng giám đốc Sacombank. Ảnh: LPB.

Không lâu sau khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch HĐQT LPBank, vào vị trí quyền Tổng giám đốc Sacombank, nhà băng này đã công bố thay đổi logo nhận diện của ngân hàng.

Diễn biến kể trên tương đối giống những doanh nghiệp từng có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy, vị doanh nhân có tiếng trong quản trị chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tổ chức triển khai quyết liệt.

Hành trình của ông Nguyễn Đức Thụy qua các tổ chức lớn luôn để lại dấu ấn trực quan, đó là mỗi nơi ông xuất hiện, nhận diện thương hiệu lại được thay đổi toàn diện. Từ Thaigroup, LPBank, Hoàng Anh Gia Lai cho đến hiện tại là Sacombank.

Bàn tay "thay áo" doanh nghiệp

Vị doanh nhân gốc Ninh Bình là cái tên gắn liền với những thương vụ mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc đáng chú ý.

Triết lý kinh doanh gắn hình ảnh thương hiệu của ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu định hình rõ nét từ tháng 5/2015. Khi đó, Tập đoàn Xuân Thành - doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây lắp, xi măng và vật liệu xây dựng tại Ninh Bình do ông Nguyễn Xuân Thành (bố ông Thụy) sáng lập - chính thức đổi tên thành Tập đoàn Thaigroup.

Cùng với tên gọi mới, doanh nghiệp này chuyển sang bộ nhận diện mang tông màu vàng cam chủ đạo, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một đơn vị xây lắp truyền thống sang mô hình tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực xi măng, năng lượng và bất động sản.

Sự thay đổi diện mạo nhanh chóng trở thành tiền đề cho những bước đi tài chính quan trọng tiếp theo, trong đó nổi bật là hoạt động niêm yết cửa sau qua Thaiholdings.

Cụ thể, do Thaigroup chưa đủ điều kiện niêm yết trực tiếp, ông Thụy đã lựa chọn Thaiholdings (ban đầu là công ty con của Thaigroup) - đơn vị sở hữu bộ nhận diện màu vàng tương đồng - để thực hiện thương vụ thâu tóm ngược công ty mẹ. Kết quả, cổ phiếu THD chính thức chào sàn vào tháng 6/2020 với mức giá 4.200 đồng/cổ phiếu và ngay lập tức tạo nên “hiện tượng” trên thị trường chứng khoán khi tăng giá gần 30 lần chỉ sau 7 tháng giao dịch.

Đến tháng 6/2022, ông Thụy thoái vốn tại đây để dồn lực cho lĩnh vực ngân hàng, khép lại một chu kỳ tái cấu trúc được xem là thành công cả về mặt hình ảnh lẫn giá trị tài chính.

Bước chân vào ngành ngân hàng, ông Nguyễn Đức Thụy tiếp tục để lại dấu ấn tương tự tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB). Kể từ khi tham gia quản trị vào năm 2021 và chính thức giữ ghế Chủ tịch HĐQT vào cuối năm 2022, nhà băng này đã trải qua một cuộc “lột xác” toàn diện.

LienVietPostBank thay đổi toàn bộ nhận diện sang LPBank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy ngồi ghế Chủ tịch. Ảnh: LPB.

Tháng 5/2023, LienVietPostBank chính thức đổi tên tiếng Anh, logo thành LPBank, lược bỏ yếu tố “Bưu điện” trong tên gọi. Điểm nhấn nằm ở bộ logo mới với hai gam màu vàng và nâu đất, là những sắc màu đặc trưng gợi nhớ đến hệ sinh thái Thaigroup. Đến tháng 7/2024, ngân hàng tiếp tục đổi tên thương mại thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, với hàm ý về sự may mắn, thịnh vượng và tăng trưởng dài hạn.

Cùng với sự thay đổi hình ảnh, dưới thời Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, LPBank liên tiếp phá vỡ các kỷ lục kinh doanh. Năm 2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 12.000 tỷ đồng , tổng tài sản cán mốc nửa triệu tỷ. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LPB trở thành tâm điểm hút dòng tiền khi thị giá tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng 3 năm.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) cùng từng có giai đoạn thay đổi bộ nhận diện sang màu vàng và nâu đất đặc trưng của Thaigroup và LPBank.

Cụ thể, sau thỏa thuận tài trợ tín dụng lên tới 5.000 tỷ đồng với LPBank vào tháng 10/2023, lần đầu tiên sau 30 năm, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã thay đổi logo vào tháng 4/2024, chuyển sang bảng màu vàng - nâu đất - trắng.

Lần đầu tiên sau 30 năm, HAGL thay đổi logo vào tháng 4/2024, chuyển sang bảng màu vàng - nâu đất - trắng. Ảnh: HAGL.

Dù thay đổi này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, dòng vốn tín dụng cam kết tại thời điểm đó đã giúp HAGL có điểm tựa quan trọng để tái cơ cấu nợ và tập trung cho chiến lược phát triển nông nghiệp.

Sau khi mối quan hệ hợp tác thay đổi, Hoàng Anh Gia Lai kết thúc giai đoạn gắn bó trực tiếp với LPBank, doanh nghiệp đã âm thầm thay đổi bộ nhận diện về logo cũ.

Sacombank "thay áo mới"

Tại Sacombank, dấu ấn thay đổi thương hiệu tiếp tục xuất hiện sau khi ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc từ ngày 23/12 vừa qua.

Chỉ 3 ngày sau khi ông Thụy nhậm chức, Sacombank công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, hướng tới tái định vị hình ảnh theo chuẩn mực, bền vững và phát triển chiều sâu.

Sacombank khẳng định đây không chỉ là việc thay đổi hình ảnh bề ngoài, mà còn là một thông điệp chiến lược về sự khởi đầu mới, hướng tới kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ và củng cố vị thế trên thị trường tài chính.

Với các nhà đầu tư, đây tiếp tục là một dấu hiệu quen thuộc đã từng xuất hiện trong các thương vụ gắn liền với tên tuổi ông Nguyễn Đức Thụy.

Đồng thời, phản ứng thị trường với sự xuất hiện của vị doanh nhân gốc Ninh Bình tại Sacombank cũng rất tích cực khi cổ phiếu STB ghi nhận 3 phiên tăng mạnh liên tiếp, trước khi quay đầu giảm do áp lực thị trường ngày 25/12.

Có thể thấy dù là Thaigroup, LPBank, Hoàng Anh Gia Lai hay Sacombank, dấu ấn ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện và để lại luôn khiến giới đầu tư và thị trường phải chú ý.