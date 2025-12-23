Ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm ghế chủ tịch LPBank

LPBank vừa công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Thùy, Phó chủ tịch HĐQT (em trai ông Thụy) theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Đức Thụy đã có đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT LPBank từ ngày 23/12. Ảnh: LPB.

Sáng 23/12, LPBank tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bàn về một số nội dung quan trọng liên quan hoạt động ngân hàng.

Đáng chú ý, ngay trước thềm đại hội, LPBank đã công bố đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thụy, cùng em trai Nguyễn Văn Thùy, Phó chủ tịch HĐQT LPBank, kể từ ngày 23/12 với lý do cá nhân.

Cùng với đó, nhà băng này cũng miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh cũng với lý do cá nhân. Bà Kiều Anh không còn là Phó tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 23/12.

Để thay thế ghế chủ tịch HĐQT của ông Thụy, HĐQT LPBank đã bầu ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực vào vị trí này.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, tốt nghiệp Trường Đại học Bang Colorado (Colorado State University, Mỹ). Tên tuổi của ông Thụy gắn liền với hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan Thaiholdings và Thaigroup, hoạt động chính trong các lĩnh vực bất động sản, nguyên vật liệu, năng lượng, thể thao và sau này là tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Ông Thụy gia nhập LPBank từ tháng 5/2021 với vai trò Phó chủ tịch HĐQT, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng từ tháng 12/2022.

Trong khi đó, tân Chủ tịch HĐQT LPBank Hồ Nam Tiến sinh năm 1971, có gần 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và gần 16 năm gắn bó tại LPBank. Ông Tiến đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại LPBank như Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc. Tháng 4/2023, ông rời ghế Tổng giám đốc LPBank để đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, sau đó được bổ nhiệm là Phó chủ tịch thường trực từ tháng 10/2024.

Những thay đổi ở thượng tầng lãnh đạo LPBank diễn ra trong bối cảnh nhà băng này vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng.

Theo đó, trụ sở hiện tại của LPBank đặt tại tòa nhà LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ được chuyển về địa điểm mới tại số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Lý giải về quyết định này, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết trong xu thế phát triển mới, các địa phương trên cả nước đang tích cực xây dựng quy hoạch với tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn, đồng thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại địa bàn.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đầu tư sản xuất - kinh doanh và xây dựng hạ tầng, vai trò của các ngân hàng uy tín trong việc đặt trụ sở chính tại địa phương được xem là yếu tố quan trọng, góp phần từng bước hình thành các trung tâm tài chính.

Việc chuyển trụ sở chính được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng thị trường, gia tăng hiện diện tại khu vực nông thôn và đô thị loại II, qua đó thể hiện tầm nhìn trở thành đối tác tài chính tin cậy, lựa chọn hàng đầu của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các khu vực này.

Kết thúc 9 tháng kinh doanh năm 2025, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng , mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của LPBank đến cuối tháng 9 đạt trên 539.000 tỷ đồng ; dư nợ tín dụng đạt 387.900 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm, trong khi huy động vốn tăng 15%, đạt 389.600 tỷ đồng .