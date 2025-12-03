LPBank triệu tập họp bất thường, xin nâng 'room' cho nhà đầu tư ngoại

LPBank chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua kế hoạch nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

LPBank muốn xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: LPBank.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPBank) vừa công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 23/12 tại Ninh Bình.

Một trong những nội dung trọng tâm được LPBank trình cổ đông là chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên 30%.

Theo LPBank, việc mở "room" ngoại nằm trong định hướng chủ động hội nhập, nhằm thu hút các nguồn lực chất lượng cao để hỗ trợ chiến lược phát triển trung - dài hạn của ngân hàng.

Động thái này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị như tăng cường năng lực tài chính; nâng cao minh bạch, chuẩn hóa quản trị; tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn cho cổ phiếu LPB; hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số; mở rộng mạng lưới và tạo nền tảng thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

HĐQT cũng kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền để ngân hàng chủ động tìm kiếm, làm việc với với nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nghiên cứu tỷ lệ phân bổ phù hợp, từ đó xây dựng phương án tối ưu trình cổ đông tại kỳ họp tới.

Cũng trong cuộc họp bất thường này, LPBank xin ý kiến các cổ đông về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị, nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và phù hợp thực tiễn vận hành.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào bổ sung quy định về ngôn ngữ biên bản ĐHĐCĐ; điều chỉnh thủ tục mua lại cổ phần theo hướng dẫn mới của nhà điều hành; chuẩn hóa thuật ngữ trong văn bản; hoàn thiện quy định về hình thức biểu quyết để thuận tiện, hiệu quả hơn và cập nhật thời điểm hiệu lực của Điều lệ.

Những điều chỉnh này được LPBank lý giải là để nâng cao tính chuẩn mực và minh bạch, tạo nền tảng quản trị vững chắc triển khai các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.

Kết thúc 9 tháng kinh doanh đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 9.612 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần ổn định, lợi nhuận hoạt động khác tăng mạnh và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng sụt giảm.

So với kế hoạch năm 2025 đề ra vào đầu năm là 14.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 22% so với năm trước, thì sau 9 tháng hoạt động, LPBank đã thực hiện 65% mục tiêu.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt hơn 539.000 tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 17% lên gần 388.000 tỷ đồng .

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng hơn 15%, đạt hơn 326.000 tỷ đồng và giá trị phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 63.000 tỷ (+14%). Tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,78% vào cuối quý III, từ mức 1,57% đầu năm, do tổng nợ xấu tăng 33%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 76%.