Vocarimex chốt hủy tư cách đại chúng, Kido thâu tóm nốt cổ phần

Cuộc họp cổ đông bất thường của Vocarimex đã thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng trước thời hạn 1/1/2026.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - Vocarimex (UPCoM: VOC) đã nhận được 93,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành việc hủy tư cách công ty đại chúng và chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Vocarimex hiện có 1.099 cổ đông, trong đó hai cổ đông lớn nắm giữ 92,99% vốn điều lệ (tương đương hơn 113 triệu cổ phiếu), còn lại 1.097 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ 7,01%. Với cơ cấu này, doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 11 Luật số 56/2024/QH15.

Trước đó, kế hoạch tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng từng được Vocarimex đưa ra tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/12/2023 và nhận được 100% phiếu tán thành, tuy nhiên đến nay mới chính thức được triển khai. Cổ phiếu VOC đã được giao dịch trên sàn UPCoM từ năm 2016.

Để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, Vocarimex đề nghị CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) - cổ đông lớn hiện sở hữu 87,3% vốn - mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác nếu có nhu cầu chuyển nhượng sau khi hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VOC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Vocarimex cho biết Kido đã đồng ý xem xét lời đề nghị này, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% và hoàn tất việc hợp nhất toàn bộ mảng dầu ăn vào công ty mẹ.

Vocarimex được thành lập năm 1976, tiền thân là Công ty Dầu thực vật Miền Nam, chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2015. Kido trở thành cổ đông chiến lược từ năm 2014 và nắm quyền chi phối vào năm 2017, sau khi Công ty Chứng khoán VPS thoái vốn trước hạn.

Đáng chú ý, trong đợt thoái vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Vocarimex năm 2020, Kido đã mua thành công hơn 44,2 triệu cổ phiếu VOC với tổng giá trị hơn 1.255 tỷ đồng , nâng tỷ lệ sở hữu lên 87,29%.

Thương vụ này được xem là bước đi quan trọng mở đường cho kế hoạch sáp nhập CTCP Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC) - từng là đơn vị thành viên của Vocarimex - vào Tập đoàn Kido.

Sau hơn 15 năm niêm yết, cổ phiếu TAC của Tường An cũng chính thức rời sàn từ tháng 4/2022. Khi đó, Kido cũng cam kết mua lại toàn bộ cổ phiếu TAC còn lại để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ, tương tự phương án hiện được áp dụng với Vocarimex.

Trong nửa đầu năm 2025, Vocarimex ghi nhận doanh thu gần 220 tỷ đồng , tăng 90% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33 tỷ đồng , tăng 85%. Doanh nghiệp đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 79% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6, Vocarimex có lãi giữ lại lũy kế hơn 833 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng gần 150 tỷ đồng . Từ năm 2016 đến nay, công ty duy trì chính sách chia cổ tức tiền mặt đều đặn, tối thiểu 10% và cao nhất đạt 30% vào năm 2022, trước khi điều chỉnh về mức 10% trong năm 2024. Chính sách này giúp Kido thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm, có thời điểm gần 1.000 tỷ đồng trong một đợt chia thưởng.