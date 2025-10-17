Chứng khoán giảm mạnh nhất gần 2 tháng qua

VN-Index lao dốc 35,66 điểm (-2%) xuống 1.731,19 điểm trong phiên 17/10, ghi nhận mức giảm mạnh nhất gần 2 tháng qua khi nhóm vốn hóa lớn đồng loạt “đỏ lửa”.

Phe bán dồn dập xả hàng ra thị trường trong khi lực cầu còn dò dẫm. Ảnh: Phương Lâm.

Bất chấp phiên hồi phục đầy kỳ vọng hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 17/10 lại mở cửa với tâm lý nặng nề và dè dặt. Sự hưng phấn ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế bằng trạng thái thận trọng cực độ, khi lực cầu tỏ ra yếu ớt và gần như không dám nhập cuộc ở vùng giá cao.

Ngay từ đầu phiên, bên bán đã chiếm ưu thế rõ rệt, đẩy VN-Index nhanh chóng rơi xuống dưới tham chiếu. Tâm lý lo ngại lan nhanh khiến nhà đầu tư đồng loạt hành động theo hướng phòng thủ, trong khi bên mua không thể hiện nỗ lực đáng kể nào để giữ nhịp thị trường.

Việc thiếu vắng lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn càng khiến đà giảm trở nên nặng nề. Phần lớn các mã dẫn đầu nhóm ngành - từ ngân hàng, bất động sản đến công nghệ và tiêu dùng - đều chìm trong sắc đỏ. Sự đồng loạt điều chỉnh ở nhóm trụ khiến chỉ số mất điểm nhanh hơn dự đoán, kéo theo tâm lý hoang mang lan rộng trong giới đầu tư, đặc biệt ở nhóm giao dịch ngắn hạn.

Càng về cuối phiên, đà bán tháo càng mạnh khi lực cầu gần như “biến mất”. Phe mua dù vẫn xuất hiện rải rác nhưng không tạo được áp lực đáng kể để đảo ngược xu thế. Thanh khoản gia tăng chủ yếu đến từ hoạt động cắt lỗ, thay vì dòng tiền chủ động bắt đáy.

Kết phiên, VN-Index mất 35,66 điểm (-2%) xuống 1.731,19 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 9 đến nay. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,97 điểm (-0,4%) còn 276,11 điểm; trong khi UPCoM-Index là điểm sáng hiếm hoi, ngược chiều tăng 0,3 điểm (+0,3%) lên 112,67 điểm.

Quy mô giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 45.600 tỷ đồng , tăng 4% so với phiên trước. Dù con số này cho thấy vẫn còn lực cầu sẵn sàng nhập cuộc, song dòng tiền chủ yếu mang tính dò dẫm, thận trọng hơn là mạnh dạn giải ngân.

Toàn thị trường ghi nhận 498 mã giảm giá (trong đó 24 mã giảm sàn), chỉ có 314 mã tăng giá (với 31 mã tăng trần) và 788 mã đứng giá, cho thấy tỷ lệ cổ phiếu giảm vẫn áp đảo hoàn toàn.

Rổ VN30 đại diện cho nhóm vốn hóa lớn gần như chìm hẳn trong sắc đỏ với 26 mã giảm, chỉ 3 mã tăng và duy nhất MWG giữ được tham chiếu. Trước sức ép điều chỉnh mạnh từ các “đầu tàu”, chỉ số VN30 lao dốc hơn 45 điểm, chốt ở mức 1.977 điểm.

Áp lực bán ra lấn át toàn bộ thị trường. Ảnh: TradingView.

Áp lực bán trong phiên 17/10 tập trung mạnh nhất ở nhóm cổ phiếu “họ Vin”, vốn là nhóm dẫn dắt thị trường suốt giai đoạn tăng nóng đầu tháng 10. Hàng loạt mã đồng loạt đảo chiều mạnh: VIC (-4,3%), VHM (-4,9%), VPL (-3,8%) và VRE (-5,5%). Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đã lấy đi gần 16 điểm của VN-Index.

Nhịp điều chỉnh dữ dội này diễn ra ngay sau chuỗi tăng kéo dài nhiều tuần, khi VIC và VHM đều đã tăng 27-29% chỉ trong nửa đầu tháng 10. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, trong khi dòng tiền mới lại tỏ ra thận trọng, khiến lực cầu không đủ hấp thụ lượng cung lớn dồn dập trút ra trong ngày.

Không chỉ nhóm “họ Vin”, loạt cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh như VPB (-3,8%), CTG (-3%), VCB (-1,6%), LPB (-3,5%), BID (-1,8%). Sự suy yếu đồng loạt của nhóm tài chính - ngân hàng, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số, càng khiến VN-Index khó giữ vững mốc hỗ trợ/

Bên cạnh đó, VNM cũng giảm sâu 3,9%, đóng góp thêm vào áp lực chung khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng lớn vốn được kỳ vọng làm “điểm tựa” trong giai đoạn điều chỉnh lại hụt hơi.

Chiều ngược lại, một vài mã riêng lẻ nỗ lực giữ sắc xanh như GEE (+2,6%), BMP (tăng trần), VJC (+0,9%), VSH (tăng trần), NVL (+2,2%), BCM (+0,6%), ANV (+4,4%), CII (+1,2%), GMD (+0,7%), LGC (+1,6%). Dù vậy, mức vốn hóa của các mã này quá nhỏ để bù đắp lại đà lao dốc từ nhóm trụ.

Sau phiên mua ròng nhẹ hôm qua, khối ngoại bất ngờ quay đầu xả mạnh trở lại trong ngày 17/10 với tổng giá trị bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng . Đáng chú ý, VSH bị bán ra tới 927 tỷ đồng dù mã này vừa tăng trần, VRE (-184 tỷ đồng), SSI (- 170 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, VHM được khối ngoại gom trở lại với giá trị 197 tỷ đồng , phần nào cho thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng giá thấp. VJC cũng được mua ròng 118 tỷ đồng , trong khi DXG ghi nhận lượng mua 116 tỷ đồng .