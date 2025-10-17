Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chứng khoán giảm mạnh nhất gần 2 tháng qua

  • Thứ sáu, 17/10/2025 16:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

VN-Index lao dốc 35,66 điểm (-2%) xuống 1.731,19 điểm trong phiên 17/10, ghi nhận mức giảm mạnh nhất gần 2 tháng qua khi nhóm vốn hóa lớn đồng loạt “đỏ lửa”.

Phe bán dồn dập xả hàng ra thị trường trong khi lực cầu còn dò dẫm. Ảnh: Phương Lâm.

Bất chấp phiên hồi phục đầy kỳ vọng hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 17/10 lại mở cửa với tâm lý nặng nề và dè dặt. Sự hưng phấn ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế bằng trạng thái thận trọng cực độ, khi lực cầu tỏ ra yếu ớt và gần như không dám nhập cuộc ở vùng giá cao.

Ngay từ đầu phiên, bên bán đã chiếm ưu thế rõ rệt, đẩy VN-Index nhanh chóng rơi xuống dưới tham chiếu. Tâm lý lo ngại lan nhanh khiến nhà đầu tư đồng loạt hành động theo hướng phòng thủ, trong khi bên mua không thể hiện nỗ lực đáng kể nào để giữ nhịp thị trường.

Việc thiếu vắng lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn càng khiến đà giảm trở nên nặng nề. Phần lớn các mã dẫn đầu nhóm ngành - từ ngân hàng, bất động sản đến công nghệ và tiêu dùng - đều chìm trong sắc đỏ. Sự đồng loạt điều chỉnh ở nhóm trụ khiến chỉ số mất điểm nhanh hơn dự đoán, kéo theo tâm lý hoang mang lan rộng trong giới đầu tư, đặc biệt ở nhóm giao dịch ngắn hạn.

Càng về cuối phiên, đà bán tháo càng mạnh khi lực cầu gần như “biến mất”. Phe mua dù vẫn xuất hiện rải rác nhưng không tạo được áp lực đáng kể để đảo ngược xu thế. Thanh khoản gia tăng chủ yếu đến từ hoạt động cắt lỗ, thay vì dòng tiền chủ động bắt đáy.

Kết phiên, VN-Index mất 35,66 điểm (-2%) xuống 1.731,19 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 9 đến nay. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,97 điểm (-0,4%) còn 276,11 điểm; trong khi UPCoM-Index là điểm sáng hiếm hoi, ngược chiều tăng 0,3 điểm (+0,3%) lên 112,67 điểm.

Quy mô giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 45.600 tỷ đồng, tăng 4% so với phiên trước. Dù con số này cho thấy vẫn còn lực cầu sẵn sàng nhập cuộc, song dòng tiền chủ yếu mang tính dò dẫm, thận trọng hơn là mạnh dạn giải ngân.

Toàn thị trường ghi nhận 498 mã giảm giá (trong đó 24 mã giảm sàn), chỉ có 314 mã tăng giá (với 31 mã tăng trần) và 788 mã đứng giá, cho thấy tỷ lệ cổ phiếu giảm vẫn áp đảo hoàn toàn.

Rổ VN30 đại diện cho nhóm vốn hóa lớn gần như chìm hẳn trong sắc đỏ với 26 mã giảm, chỉ 3 mã tăng và duy nhất MWG giữ được tham chiếu. Trước sức ép điều chỉnh mạnh từ các “đầu tàu”, chỉ số VN30 lao dốc hơn 45 điểm, chốt ở mức 1.977 điểm.

co phieu ho vin giam, chung khoan giam manh anh 1

Áp lực bán ra lấn át toàn bộ thị trường. Ảnh: TradingView.

Áp lực bán trong phiên 17/10 tập trung mạnh nhất ở nhóm cổ phiếu “họ Vin”, vốn là nhóm dẫn dắt thị trường suốt giai đoạn tăng nóng đầu tháng 10. Hàng loạt mã đồng loạt đảo chiều mạnh: VIC (-4,3%), VHM (-4,9%), VPL (-3,8%) và VRE (-5,5%). Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đã lấy đi gần 16 điểm của VN-Index.

Nhịp điều chỉnh dữ dội này diễn ra ngay sau chuỗi tăng kéo dài nhiều tuần, khi VIC và VHM đều đã tăng 27-29% chỉ trong nửa đầu tháng 10. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, trong khi dòng tiền mới lại tỏ ra thận trọng, khiến lực cầu không đủ hấp thụ lượng cung lớn dồn dập trút ra trong ngày.

Không chỉ nhóm “họ Vin”, loạt cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh như VPB (-3,8%), CTG (-3%), VCB (-1,6%), LPB (-3,5%), BID (-1,8%). Sự suy yếu đồng loạt của nhóm tài chính - ngân hàng, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số, càng khiến VN-Index khó giữ vững mốc hỗ trợ/

Bên cạnh đó, VNM cũng giảm sâu 3,9%, đóng góp thêm vào áp lực chung khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng lớn vốn được kỳ vọng làm “điểm tựa” trong giai đoạn điều chỉnh lại hụt hơi.

Chiều ngược lại, một vài mã riêng lẻ nỗ lực giữ sắc xanh như GEE (+2,6%), BMP (tăng trần), VJC (+0,9%), VSH (tăng trần), NVL (+2,2%), BCM (+0,6%), ANV (+4,4%), CII (+1,2%), GMD (+0,7%), LGC (+1,6%). Dù vậy, mức vốn hóa của các mã này quá nhỏ để bù đắp lại đà lao dốc từ nhóm trụ.

Sau phiên mua ròng nhẹ hôm qua, khối ngoại bất ngờ quay đầu xả mạnh trở lại trong ngày 17/10 với tổng giá trị bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, VSH bị bán ra tới 927 tỷ đồng dù mã này vừa tăng trần, VRE (-184 tỷ đồng), SSI (-170 tỷ đồng).

Ở chiều mua, VHM được khối ngoại gom trở lại với giá trị 197 tỷ đồng, phần nào cho thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng giá thấp. VJC cũng được mua ròng 118 tỷ đồng, trong khi DXG ghi nhận lượng mua 116 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo vừa có thêm công ty 100.000 tỷ

Cổ phiếu VJC tăng mạnh phiên thứ 4 liên tiếp, đưa thị giá lên 173.500 đồng/cổ phiếu, cao nhất 6 năm. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó cũng vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

24 giờ trước

Vietcap lãi cao nhất 4 năm

Chứng khoán Vietcap ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 420 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và là mức lãi quý cao nhất kể từ năm 2021.

26:1550 hôm qua

Cổ phiếu Masan tăng trần sau tin chaebol Hàn Quốc thoái vốn

Cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan tăng kịch trần trong phiên 16/10 trong bối cảnh quỹ đầu tư thuộc SK Group thực hiện chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN để thu về 127 triệu USD.

27:1646 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu họ vin giảm chứng khoán giảm mạnh Tiền mã hóa Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP chứng khoán cổ phiếu vnindex vingroup

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

Đọc tiếp

Chung khoan Rong Viet lai ky luc hinh anh

Chứng khoán Rồng Việt lãi kỷ lục

8 phút trước 19:44 17/10/2025

0

Công ty Chứng khoán Rồng Việt báo lãi trước thuế 310 tỷ đồng quý III năm nay, là mức lãi theo quý cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi hoạt động.

Can ho tren 120 trieu/m2 ap dao thi truong hinh anh

Căn hộ trên 120 triệu/m2 áp đảo thị trường

20 phút trước 19:33 17/10/2025

0

Tại 2 đô thị lớn, nguồn cung căn hộ cao cấp đang chiếm ưu thế với giá chào bán từ 120 triệu đồng/m2 trở lên, khiến mặt bằng giá toàn thị trường tăng vọt 31-41% chỉ trong một năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý