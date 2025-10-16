Vietcap lãi cao nhất 4 năm

Chứng khoán Vietcap ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 420 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và là mức lãi quý cao nhất kể từ năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) đã ghi nhận doanh thu hoạt động quý gần nhất đạt 1.443 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng chính đến từ lãi bán tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 672 tỷ đồng , tăng 25%, và mảng môi giới ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 104% lên 373 tỷ đồng .

Trong quý vừa qua, Vietcap tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm đầu của ngành chứng khoán khi đứng top 4 trong nhóm công ty có thị phần môi giới lớn nhất trên HoSE với 6,43%, chỉ giảm nhẹ so với mức 6,81% trong nửa đầu năm. Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán cũng ghi nhận kết quả khả quan, mang về 314 tỷ đồng lãi từ các khoản cho vay và phải thu, tăng 52%.

Dù doanh thu tăng mạnh, chi phí hoạt động của công ty cũng tăng 46% lên gần 686 tỷ đồng . Chi phí tài chính nhích nhẹ lên 203 tỷ do nhu cầu vốn lớn hơn cho hoạt động tự doanh và cho vay margin.

Kết quả, Vietcap báo lãi trước thuế 519 tỷ đồng , tăng gần gấp đôi so với quý III/2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng , mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 3.454 tỷ đồng , tăng 28%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.086 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 899 tỷ đồng , cùng tăng khoảng 30%.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.420 tỷ đồng cho cả năm, công ty đã hoàn thành khoảng 76% mục tiêu.

VIETCAP LÃI CAO NHẤT KỂ TỪ QUÝ IV/2021 KQKD hàng quý của Vietcap; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/.2024 II III IV I/.2025 II III Doanh thu hoạt động tỷ đồng 806 916 974 999 851 1160 1443 Lợi nhuận sau thuế

198 279 215 218 295 184 420

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Vietcap đạt gần 30.000 tỷ đồng , tăng hơn 3.100 tỷ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán đạt gần 14.000 tỷ đồng , tăng hơn 2.700 tỷ so với đầu năm và chiếm gần 47% tổng tài sản.

Danh mục đầu tư tài chính của công ty chứng khoán này gồm 599 tỷ đồng tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (giảm 29% so với đầu năm), 300 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và 11.457 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Riêng danh mục AFS hiện có giá trị cao hơn giá gốc hơn 1.600 tỷ đồng .

Trong danh mục cổ phiếu niêm yết, giá gốc khoản đầu tư của Vietcap đạt 8.874 tỷ đồng và công ty đang tạm lãi hơn 1.400 tỷ đồng . Trong đó, cổ phiếu KDH chiếm tỷ trọng lớn nhất với 635 tỷ, giảm khoảng 250 tỷ đồng so với đầu năm và đang tạm lãi 213 tỷ đồng . Khoản lãi lớn nhất trong danh mục đầu tư của Vietcap thuộc về cổ phiếu IDP với giá gốc 441 tỷ đồng , hiện tạm lãi hơn 1.000 tỷ đồng . Cổ phiếu FPT có giá gốc 570 tỷ đồng , tăng 70 tỷ đồng so với đầu năm nhưng đang tạm lỗ hơn 82 tỷ đồng .

Trong kỳ, Vietcap tiếp tục giải ngân thêm khoảng 150 tỷ đồng vào cổ phiếu MBB, nâng tổng giá gốc lên 165 tỷ đồng và hiện tạm lãi 47 tỷ đồng .

Ngoài cổ phiếu niêm yết, danh mục AFS của công ty còn nắm giữ 1.458 tỷ đồng trái phiếu, 4.874 tỷ đồng chứng khoán niêm yết khác và 927 tỷ đồng chứng khoán chưa niêm yết.

Về nguồn vốn, VCI ghi nhận vay nợ ngắn hạn 15.867 tỷ đồng , tăng hơn 3.200 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay ngân hàng trong nước chiếm hơn 10.500 tỷ đồng .