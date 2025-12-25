VN-Index rơi thẳng đứng sau tin Vingroup rút đầu tư đường sắt cao tốc

Bộ 3 cổ phiếu "họ Vin" gồm VIC, VHM và VRE giảm sàn cùng VPL mất gần 3% đã trực tiếp kéo chỉ số VN-Index rơi gần 40 điểm chỉ trong ít phút cuối phiên.

Thị trường "đỏ lửa" trong ngày Vingroup rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua cú rơi đột ngột chỉ trong vòng vài phút cuối phiên 25/12.

Thực tế, phần lớn thời gian trong ngày hôm nay, VN-Index vẫn vận động khá tích cực. Dòng tiền duy trì trạng thái thăm dò nhưng không hề yếu, giúp chỉ số chính dao động trên tham chiếu với biên độ tăng trên dưới 10 điểm, thậm chí có thời điểm đưa VN-Index vượt mốc 1.800 điểm lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, thông tin bất lợi liên quan đến một loạt cổ phiếu “họ Vin” đã trở thành chất xúc tác khiến các nhà đầu tư đồng loạt xả hàng cuối phiên. Mặt khác, xu hướng bán mạnh xuất hiện chỉ trong ít phút cuối phiên khiến phe mua không kịp phản ứng để bảo vệ chỉ số, đặc biệt trong phiên ATC.

Kết phiên, VN-Index giảm 39,97 điểm (-2,2%) xuống 1.742,85 điểm; HNX-Index giảm 1,62 điểm (-0,6%) xuống 250,98 điểm; UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,25 điểm (-0,2%) lên 120,15 điểm.

Bảng điện tử đảo chiều nhanh và mạnh. Toàn thị trường chứng kiến 474 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn), 848 mã giữ tham chiếu và 280 mã tăng (gồm 17 mã tăng trần).

Áp lực tập trung đặc biệt lớn ở nhóm vốn hóa lớn. Rổ VN30 có tới 24 mã giảm giá và chỉ vỏn vẹn 6 mã tăng. Chỉ số VN30-Index thậm chí giảm mạnh hơn VN-Index, mất 2,3% và lùi xuống 1.976 điểm, cho thấy cú sập cuối phiên chịu ảnh hưởng nặng bởi các bluechip.

VN-Index lao dốc trước sức ép của nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup. Ảnh: TradingView.

Bộ tứ cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC, VHM, VPL và VRE là nguyên nhân chính khiến VN-Index bị thổi bay 40 điểm hôm nay. Trong khi VIC, VHM và VRE giảm sàn, VPL ghi nhận mức thiệt hại gần 3%. Riêng nhóm cổ phiếu này đã khiến VN-Index bị đẩy lùi hơn 28 điểm hôm nay.

Đáng chú ý, cổ phiếu VHM trước khi bước vào phiên ATC vẫn còn giữ mức giá trần và suýt phá kỷ lục thị giá cũ quanh vùng 131.000 đồng/cổ phiếu.

Ước tính, phiên giảm sâu đã khiến vốn hóa của 4 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng “bốc hơi” 138.000 tỷ đồng .

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup cho biết đã đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, động thái này nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, như dự án Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh…

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương 67 tỷ USD . Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Hồi tháng 7, Chính phủ đặt kế hoạch khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12/2026 và hoàn thành dự án vào năm 2035.