Giá vàng giảm liên tục, hết thời cứ mua là lãi?

Sau cú tăng mạnh đầu tháng 3, giá vàng hạ nhiệt và bước vào trạng thái giằng co. Diễn biến này đặt ra câu hỏi liệu đây chỉ là nhịp điều chỉnh hay tín hiệu cho xu hướng giảm sâu hơn.

Giá vàng trong nước hiện bán ra quanh mốc 183 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Nói với Tri Thức - Znews, TS Đào Lê Trang Anh, Giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam đánh giá đợt tăng mạnh của giá vàng lên sát 191 triệu đồng/lượng đầu tháng 3 chủ yếu do phản ứng tức thời của thị trường trước thông tin bất ổn địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

Tuy nhiên, mức tăng này diễn ra trong trạng thái "quá mua", mang nặng yếu tố tâm lý, nên đã lập tức xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi lực mua suy yếu.

Áp lực chốt lời và đảo chiều dòng tiền làm giá vàng hạ nhiệt

Diễn biến sau đó cho thấy giá vàng liên tục xuất hiện các đợt giảm sâu và chủ yếu giao dịch lình xình.

TS Đào Lê Trang Anh đánh giá nguyên nhân tới từ áp lực chốt lời gia tăng mạnh sau khi giá đạt đỉnh đã tạo lực bán đáng kể. Đồng thời, việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại khiến vàng kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Đáng chú ý, làn sóng bán tháo trên thị trường tài chính cũng góp phần gây áp lực lên vàng, khi chỉ số S&P 500 có thời điểm mất khoảng 1,5%. Trong các đợt giảm mạnh của thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư thường buộc phải bán cả tài sản trú ẩn như vàng để bổ sung tiền mặt ký quỹ cho tài khoản môi giới.

Bên cạnh đó, thị trường trở nên thận trọng hơn khi nhà đầu tư cân nhắc liệu đây chỉ là một nhịp điều chỉnh hay là khởi đầu của xu hướng giảm sâu hơn, nhằm tránh bị cuốn vào đà rơi. Điều này phản ánh tâm lý phòng thủ, hoạt động quản trị rủi ro và tái cân bằng danh mục, hơn là sự đảo chiều xu hướng dài hạn.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LÌNH XÌNH SUỐT 2 TUẦN QUA Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183

Theo TS Trang Anh, nhiều khả năng đây sẽ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Và để đánh giá liệu thị trường đã "lặng sóng" hay chuẩn bị bước vào một chu kỳ mới thì vẫn cần theo dõi các yếu tố cốt lõi như chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), xu hướng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Nếu USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất duy trì ở mức cao, vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh kéo dài. Ngược lại, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro tài chính vẫn hiện hữu, cùng kỳ vọng nới lỏng tiền tệ quay trở lại, vàng vẫn có nền tảng hỗ trợ trong trung và dài hạn.

Giá vàng có đạt 200 triệu/lượng năm nay?

Các dự báo về việc giá vàng thế giới có thể lên tới 6.000 USD /ounce trong năm nay hoặc đầu năm 2027 đang xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng hạn, Ngân hàng UOB dự báo kim loại quý có thể đạt khoảng 5.400 USD /ounce trong quý II và tiến tới mốc 6.000 USD /ounce vào quý I/2027 nếu bất ổn địa chính trị kéo dài và nhu cầu trú ẩn tăng mạnh.

Một số quan điểm khác thậm chí cho rằng giá vàng có thể lên tới 6.250 USD /ounce vào cuối năm 2026 trong kịch bản rủi ro toàn cầu leo thang.

Theo TS Trang Anh, giá vàng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ nếu rủi ro toàn cầu tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, kịch bản 6.000 USD /ounce phụ thuộc lớn vào mức độ kéo dài và quy mô của các cú sốc, như khủng hoảng tài chính, suy thoái sâu hoặc xung đột lan rộng ngoài kiểm soát. Trong kịch bản cơ sở, giá vàng vẫn được hỗ trợ nhưng sẽ đan xen các nhịp điều chỉnh mạnh do chốt lời và biến động của dòng tiền toàn cầu.

"Đối với thị trường trong nước, khả năng vàng vượt mốc 200 triệu đồng/lượng không chỉ phụ thuộc vào giá thế giới mà còn chịu tác động từ cung - cầu nội địa và mức chênh lệch giá. Nếu giá quốc tế tiếp tục lập đỉnh và tâm lý đầu cơ gia tăng, kịch bản này không phải không thể xảy ra. Tuy nhiên, rủi ro biến động sẽ rất lớn, đặc biệt khi giá đang ở vùng cao", bà Trang Anh nhấn mạnh.

Về mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, có thời điểm lên tới gần 25 triệu đồng/lượng, TS Trang Anh cho rằng điều này phản ánh đặc thù của thị trường Việt Nam với nguồn cung hạn chế, cấu trúc thị trường tập trung và tâm lý đầu cơ mạnh.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sát ngày vía Thần Tài vừa qua. Ảnh: Hồng Nhung.

Trong bối cảnh giá đang điều chỉnh, việc giải ngân không sai nếu nhà đầu tư có tầm nhìn trung - dài hạn và coi vàng là tài sản phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn, mức chênh lệch lớn khiến biên an toàn trở nên rất mỏng. Chỉ cần giá thế giới điều chỉnh thêm hoặc tâm lý trong nước hạ nhiệt, giá vàng nội địa có thể giảm nhanh hơn kỳ vọng.

Do đó, TS Trang Anh khuyên nhà đầu tư không nên sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn biến động mạnh, đặc biệt khi lãi suất vẫn ở mức tương đối cao. Thay vì mua dồn dập, cách tiếp cận thận trọng hơn là giải ngân từng phần, áp dụng chiến lược trung bình giá nhằm giảm rủi ro bắt đỉnh và hạn chế tác động của biến động ngắn hạn.

Tâm lý găm giữ vàng vẫn rất lớn

Thực tế, TS Nguyễn Tuấn Anh, Giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng bất chấp các biện pháp can thiệp và bình ổn, cũng như việc giá vàng có giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh gần đây thì tâm lý găm giữ vàng trong dân vẫn ở mức cao.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung vàng hạn chế, trong khi vàng không phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ hay ngân hàng trung ương nào, đồng thời có khả năng bảo toàn giá trị trước lạm phát và bất ổn địa chính trị.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, tiếp tục củng cố vai trò tài sản an toàn của vàng. Xu hướng phi USD hóa cũng thúc đẩy các ngân hàng trung ương trên thế giới gia tăng mua ròng vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ.

Tại Việt Nam, dù lạm phát được kiểm soát ở mức trung bình 3,31% trong năm 2025 (theo Tổng cục Thống kê), sức mua của tiền gửi vẫn bị bào mòn khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng chỉ dao động quanh 4,5-5,5%.

Đồng thời, việc siết chặt quản lý thuế, từ tăng cường thanh tra, áp dụng thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên chuyển nhượng vàng miếng (theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, hiệu lực từ ngày 1/7/2026) đến yêu cầu đối soát dòng tiền khiến một bộ phận dòng tiền lo ngại và chuyển hướng mạnh sang vàng vật chất vì tính ẩn danh cao.

Những yếu tố này cộng hưởng, làm gia tăng tâm lý phòng thủ và củng cố vị thế của vàng như một kênh trú ẩn an toàn.