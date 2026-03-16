Giá vàng thế giới rơi xuống dưới 5.000 USD

Giá vàng thế giới suy yếu ngay trong phiên đầu tuần khi xung đột leo thang tại Trung Đông khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất.

Trong phiên giao dịch 15/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 45 USD xuống 4.975 USD /ounce, thậm chí có thời điểm rơi xuống vùng 4.968 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 45,2 USD xuống 5.014 USD /ounce.

Tuy nhiên trong phiên đang diễn ra, giá vàng đã tăng nhẹ trở lại và hiện dao động quanh vùng 5.000 USD /ounce.

Giá kim loại quý đã giảm 2 tuần liên tiếp, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và nỗi lo lạm phát do xung đột Mỹ - Israel và Iran khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác hạ lãi suất, theo Reuters.

Một số chuyên gia quốc tế cho rằng giá vàng đang bước vào giai đoạn giằng co khi thị trường chờ thêm tín hiệu từ các xung đột địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD /ounce và tiếp tục dao động trong biên độ đã hình thành từ đầu tháng 3, khoảng 4.996- 5.381 USD /ounce.

Theo ông, vùng kháng cự gần nằm quanh 5.160 USD và nếu giá vượt mốc 5.207 USD sẽ kích hoạt tín hiệu kỹ thuật tích cực. Các dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan cùng đà tăng của giá dầu chững lại có thể hỗ trợ vàng đi lên trong tuần tới.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết thị trường vàng hiện chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của chứng khoán, năng lượng và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Ông Lusk nhận thấy nhu cầu trú ẩn an toàn hiện chưa quá rõ rệt khi giá vàng vẫn chưa tiến sát các mức đỉnh mới. Thị trường kim loại quý gần đây chủ yếu dao động trong vùng 5.000- 5.200 USD /ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ xem xung đột ở Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu.

Tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ là loạt quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn, gồm Australia, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Anh và khu vực châu Âu. Ngoài ra, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi các dữ liệu mới về hoạt động sản xuất tại Mỹ, thị trường nhà ở và lạm phát của nhà sản xuất.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,15% xuống 78,94 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm 0,1% xuống 2.025 USD /ounce còn palladium tăng 0,39% lên 1.548 USD /ounce.