Giá vàng thế giới vừa lao dốc mạnh

Giá vàng thế giới lao dốc khi phải chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất suy yếu. Cuộc chiến Iran đang diễn ra cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Giá vàng thế giới đang nỗ lực lấy lại mốc 5.100 USD/ounce sau phiên lao dốc mạnh đêm qua. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 12/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 96,7 USD xuống 5.078,4 USD /ounce. Trong phiên, có thời điểm giá kim quý giảm sâu xuống vùng 5.050 USD /ounce, tức thấp hơn tới gần 4% so với đỉnh tuần ghi nhận phiên 10/3.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 1%, ở mức 5.125,8 USD .

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim loại quý đang nỗ lực phục hồi trở lại, hiện đã bật tăng 41,1 USD lên 5.119,5 USD /ounce. Dù vậy, so với một ngày trước, vùng giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn 70 USD .

Đầu tuần này, giá kim quý bắt đầu giao dịch ở mốc 5.171 USD /ounce, tuy nhiên nhanh chóng rơi thẳng đứng hơn 2% dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Trong các ngày sau đó, giá vàng liên tục giằng co quanh mốc 5.100- 5.200 USD và chưa thể thoát ra khỏi vùng giá này.

Đáng chú ý, đà giảm của vàng bị ảnh hưởng khi đồng USD tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Đồng bạc xanh cũng được xem là một tài sản trú ẩn an toàn và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với vàng, do đó việc đồng tiền này mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, cho biết chỉ số USD tăng cao, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và việc thiếu các đợt cắt giảm lãi suất là những yếu tố tiêu cực với vàng, nhưng xung đột ở Trung Đông vẫn đang tạo ra một số dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Mới đây, 2 tàu chở dầu bốc cháy trên vùng biển Iraq trong diễn biến leo thang các cuộc tấn công của Iran, vốn đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Phản ứng trước tình hình này, giá dầu thô đã bật tăng mạnh trong ngày.

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, tuyên bố nước này sẽ trả thù "cho những người tử vì đạo", tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cũng như tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh.

Việc giá dầu thô cao hơn góp phần làm gia tăng lạm phát do chi phí vận tải và sản xuất tăng. Vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao lại gây sức ép lên kim loại quý này vì khiến các tài sản sinh lợi trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Streible nói thêm nếu thị trường có thể ngăn giá dầu tiếp tục tăng, vàng sẽ có vị thế tốt. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương mua vào và dòng vốn ổn định chảy vào các quỹ ETF vàng cũng là những yếu tố tích cực thúc đẩy giá kim quý.

Ngân hàng Trung ương Chile đã thực hiện đợt mua vàng lớn đầu tiên kể từ năm 2000. Trong tháng 2, cơ quan này đã nâng dự trữ vàng lên 1,108 tỷ USD , tăng từ 42 triệu USD trong tháng 1, tương đương 2,2% tổng dự trữ.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay cũng đang phục hồi trở lại sau cú giảm mạnh, hiện dao động quanh vùng 85 USD /ounce. Kim loại này đã tăng hơn 146% trong năm ngoái.

Các nhà phân tích tại BMI kỳ vọng giá bạc sẽ đạt trung bình 93 USD /ounce trong năm 2026, khi nhu cầu đầu tư mạnh sẽ củng cố các mức tăng ghi nhận trong năm 2025, đồng thời bù đắp sự suy giảm nhu cầu do giá cao trong lĩnh vực tấm pin năng lượng mặt trời và trang sức.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 0,8% lên 2.146 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1% lên 1.622 USD /ounce.