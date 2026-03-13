Giá dầu thô trồi sụt quanh 100 USD/thùng

Giá dầu thô giảm sau khi Mỹ cấp giấy phép cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang bị mắc kẹt trên biển, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá dầu Brent và dầu WTI đồng loạt giảm. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 13/3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm nhẹ 0,12% xuống 100,33 USD /thùng, trong khi hợp đồng tương lai loại dầu này cũng giảm 0,56% xuống 100,37 USD /thùng.

Tương tự, dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,14% xuống 95,6 USD /thùng, còn hợp đồng tương lai loại dầu này cũng giảm 0,26% xuống 95,61 USD /thùng.

Trước đó, giá dầu Brent đã tăng mạnh 9,18% lên 101,16 USD /thùng, trong khi giá dầu thô WTI cũng tăng 7,93% lên 95,18 USD /thùng. Diễn biến trên xảy ra ngay cả khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố kế hoạch xả lượng dầu thô dự trữ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử.

Ông Yang An, nhà phân tích tại Haitong Futures, cho biết việc Mỹ cấp giấy phép cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang bị mắc kẹt trên biển đã giúp xoa dịu lo ngại của thị trường về tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, điều này có thể không giải quyết được vấn đề cốt lõi. "Điều quan trọng nhất là khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz", ông nói.

Thông báo liên quan đến dầu Nga được đưa ra một ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nước này sẽ xuất bán 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt trong cuộc chiến tại Iran, theo Reuters.

Kế hoạch này được phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Tổ chức này đã đồng ý xuất kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, bao gồm cả phần đóng góp của Mỹ.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Tony Sycamore của IG, kỳ vọng khi IEA thông báo xuất kho dầu dự trữ đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi xu hướng leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến đấu và duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz như một đòn bẩy gây sức ép với Mỹ và Israel.

Các quan chức an ninh Iraq cho biết 2 tàu chở nhiên liệu trong vùng biển nước này đã bị các xuồng Iran chở chất nổ tấn công hôm 12/3 (giờ địa phương). Một quan chức Iraq nói với truyền thông nhà nước rằng các cảng dầu của nước này đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Theo một báo cáo của Bloomberg, Oman đã di chuyển toàn bộ tàu thuyền ra khỏi cảng xuất khẩu dầu chính tại Mina Al Fahal, nằm bên ngoài eo biển Hormuz, nhằm phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với Sky News trong một cuộc phỏng vấn rằng Hải quân Mỹ, có thể cùng một liên minh quốc tế, sẽ hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz khi điều kiện quân sự cho phép.

Hiện, Saudi Arabia đang trả thêm phí để chuyển hướng các tàu chở dầu sang Biển Đỏ, đồng thời sử dụng đường ống Đông - Tây để vận chuyển dầu ra thị trường toàn cầu.