Mỹ sẽ xả 172 triệu thùng dầu dự trữ

Mỹ sẽ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu, vốn đã tăng vọt do cú sốc nguồn cung từ cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết nước này sẽ xả 172 triệu thùng dầu dự trữ nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu này. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/3 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết việc xuất kho dầu dự trữ là một phần của kế hoạch giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu đã được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), gồm 32 quốc gia thành viên, nhất trí thực hiện trước đó cùng ngày, theo Reuters.

Theo ông, việc xuất kho sẽ bắt đầu vào tuần tới và mất khoảng 120 ngày để hoàn tất việc cung ứng ra thị trường.

Chiến sự tại Trung Đông bắt đầu từ ngày 28/2 khi Mỹ và đồng minh Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nước này sau đó đã đáp trả bằng các đòn tấn công cứng rắn vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran cũng tuyên bố sẽ phong tỏa các chuyến vận chuyển dầu từ vùng Vịnh nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel không chấm dứt. Cuộc chiến đã khiến các thị trường trên toàn thế giới chao đảo.

Khi được hỏi về việc xem xét ngưỡng dự trữ của kho dầu chiến lược, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẽ "giảm lượng dự trữ một chút". Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói rằng nước này đã sắp xếp để bổ sung lại các kho dự trữ chiến lược bằng khoảng 200 triệu thùng dầu trong năm tới và thậm chí nhiều hơn lượng dầu được xuất ra.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo các nước thành viên đã đồng ý xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm giảm bớt cú sốc nguồn cung do chiến sự tại Trung Đông gây ra. Đây là đợt xả kho lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này, theo CNBC.

IEA cho biết chưa ấn định thời điểm cụ thể lượng dầu trên sẽ được tung ra thị trường. Theo cơ chế thống nhất, nguồn dự trữ sẽ được giải phóng theo lộ trình phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia trong số 32 nước thành viên.

Trong tuyên bố chính thức, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhận định những thách thức mà thị trường dầu mỏ đang đối mặt có quy mô chưa từng có. Vì vậy, ông rất hoan nghênh việc các nước thành viên IEA đã hành động khẩn cấp với quy mô tập thể chưa từng có trong lịch sử.

Ông Birol nhấn mạnh thị trường dầu mỏ mang tính toàn cầu, nên phản ứng trước các cú sốc lớn cũng cần mang tính toàn cầu.