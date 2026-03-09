Giá dầu liên tục tăng, Mỹ phát tín hiệu hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Trong bối cảnh vận chuyển năng lượng bị gián đoạn do các cuộc tấn công tàu chở dầu tại Hormuz, chính quyền Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng lực lượng hải quân để đảm bảo việc lưu thông.

Tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài Fox News, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lực lượng hải quân có thể bắt đầu hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz để đảm bảo việc lưu thông trở lại. Thông báo củng cố tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ các chuyến tàu chở năng lượng qua tuyến vận tải quan trọng này.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ hiện vẫn chưa xác nhận bất kỳ chiến dịch hộ tống nào. Một quan chức Mỹ khẳng định với Fox News: "Chúng tôi không hộ tống tàu qua eo biển Hormuz và sẽ không suy đoán về các hoạt động trong tương lai".

Khoảng cách giữa tín hiệu chính sách và hành động trên thực tế phản ánh bài toán nhạy cảm mà Mỹ đang đối mặt. Việc triển khai hộ tống sẽ buộc tàu chiến Mỹ hoạt động gần bờ biển Iran trong một tuyến đường hẹp và được giám sát chặt chẽ, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Về phía Iran, nước này chưa tuyên bố đóng eo biển Hormuz nhưng vẫn để ngỏ khả năng leo thang. Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói Iran hiện không có ý định đóng eo biển, song cho biết mọi kịch bản đều sẽ được xem xét nếu chiến tranh tiếp diễn. Ông thừa nhận nhiều tàu thương mại đang tránh đi qua eo biển vì lo ngại bị tấn công từ bất kỳ phía nào, đồng thời khẳng định các tàu chở dầu quốc tế không phải mục tiêu của Iran.

Hiện, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh sau một loạt vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu và chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng cao.

Phân tích dựa trên dữ liệu theo dõi tàu thuyền của MarineTraffic, hãng thông tấn Agence France-Presse cho biết kể từ đầu tuần trước, chỉ có 9 tàu chở dầu, tàu hàng và tàu container đi qua eo biển Hormuz, sau khi 3 tàu bị tấn công trước đó. Trong số đó, có ít nhất 3 tàu chở dầu và một tàu chở khí đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các vụ tấn công gần đây diễn ra kể từ khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu, đã làm gia tăng lo ngại về an ninh đối với chủ tàu và các công ty bảo hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã tăng mạnh, thậm chí khó mua được, khiến nhiều tàu chở dầu lựa chọn neo đậu bên ngoài eo biển thay vì mạo hiểm đi qua.

Eo biển Hormuz hiện là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khu vực này xử lý khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu và gần 1/5 lượng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Vì vậy, ngay cả sự gián đoạn tạm thời cũng có thể gây lo ngại lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu cũng như các nước vùng Vịnh vốn phụ thuộc vào tuyến đường này để xuất khẩu sang châu Á và châu Âu.

Ngay cả khi eo biển chưa bị đóng, việc lưu lượng tàu giảm rõ rệt vẫn đang gây áp lực lên thị trường năng lượng và các nền kinh tế vùng Vịnh. Giá dầu đã tăng do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn, đặc biệt đối với các khách hàng châu Á phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ khu vực này.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho rằng việc giá xăng tăng tại Mỹ không phải là vấn đề đáng lo ngại. Ông cho rằng giá có thể nhanh chóng giảm sau khi tình hình kết thúc, và ngay cả khi có tăng thì điều đó cũng ít quan trọng hơn so với các mục tiêu chiến lược hiện tại.

Hiện, eo biển Hormuz vẫn mở nhưng đang chịu áp lực lớn, trở thành tuyến huyết mạch của kinh tế toàn cầu trong bối cảnh các vụ tấn công gia tăng, chi phí bảo hiểm leo thang và căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng.