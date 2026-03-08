Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng

  • Chủ nhật, 8/3/2026 10:41 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng, đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Chiều 7/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tiếp tục leo thang, tác động trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý sâu sắc về các vấn đề chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng từ 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

thu tuong anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn: Năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân… Từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, càng khó khăn, thách thức càng phải giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, sâu sát, kịp thời và có tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận đúng, phù hợp để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Đồng thời, vừa có giải pháp trước mắt, vừa có giải pháp lâu dài; vừa có giải pháp vĩ mô, vừa có giải pháp vi mô; vừa huy động nguồn nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Về năng lượng, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Về tự chủ chiến lược, theo Thủ tướng, cần phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Giá xăng dầu có thể được điều chỉnh sớm hơn định kỳ

Theo Nghị quyết 36/NQ-CP, liên Bộ Công Thương - Tài chính có thể được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sớm hơn định kỳ (thứ Năm hàng tuần) khi giá cơ sở xăng dầu tại kỳ điều hành trước tăng trên 7%.

30:1819 hôm qua

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu

Trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí LPG.

15:36 6/3/2026

Giá xăng tăng thêm gần 5.000 đồng, vượt 27.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 7/3, giá xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít lên 27.040 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 7 lần và giảm 3 lần.

26:1546 hôm qua

