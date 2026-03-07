Giá xăng dầu có thể được điều chỉnh sớm hơn định kỳ

Theo Nghị quyết 36/NQ-CP, liên Bộ Công Thương - Tài chính có thể được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sớm hơn định kỳ (thứ Năm hàng tuần) khi giá cơ sở xăng dầu tại kỳ điều hành trước tăng trên 7%.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sớm hơn định kỳ. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 7/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành văn bản hỏa tốc số 587 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó, ngày 6/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trong đó có nội dung liên quan đến cơ chế điều hành giá xăng dầu.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% trở lên so với giá cơ sở của kỳ điều hành liền kề trước đó. Sau khi xảy ra mức tăng này, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều hành giá và công bố giá cơ sở xăng dầu theo quy định.

Trong trường hợp giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với kỳ điều hành trước, việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục thực hiện định kỳ vào ngày thứ Năm hàng tuần, theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 5/6/2025 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 Xăng RON 95 đồng/lít 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 Xăng E5 RON 92

19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440

Tại kỳ điều chỉnh theo chu kỳ vào chiều 5/3 trước đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.920 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 2.190 đồng/lít đối với xăng RON 95, tương đương mức tăng ròng gần 11%. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.440 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.340 đồng/lít.

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành này. Trong đó, mỗi lít dầu diesel đã được điều chỉnh tăng 3.760 đồng (+20%) lên 23.030 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 7.140 đồng (+37%) lên 26.600 đồng/lít; và dầu mazut tăng 1.810 đồng (+12%) lên 17.490 đồng/kg.

Như vậy, dựa theo Nghị quyết 36 liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ được tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sớm hơn định kỳ.

Theo quy định hiện hành, trên cơ sở số liệu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu và ý kiến tham gia điều hành giá của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung của Nghị quyết.