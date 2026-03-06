Giá xăng dầu tăng từ 7% sẽ được điều chỉnh ngay

Cơ quan điều hành được phép điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi giá cơ sở tăng từ 7%, thay vì chờ đến kỳ điều hành vào thứ Năm hàng tuần.

Chính phủ vừa đưa ra một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra. Ảnh: Việt Linh.

Tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3, Chính phủ đưa ra một số giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với những tác động từ xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

Cho phép PVN mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô

Theo đó, Chính phủ đồng ý áp dụng quy định tại khoản 8 Điều 59 Luật Dầu khí năm 2022, yêu cầu các chủ dầu bán phần dầu thô thuộc sở hữu của mình tại thị trường Việt Nam đối với các loại dầu thô/condensate chưa ký hợp đồng xuất bán, phù hợp với nhu cầu và công nghệ chế biến của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Bộ trưởng Tài chính được ủy quyền chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thay Chính phủ quyết định các nội dung cụ thể, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Chính phủ cũng cho phép PVN và các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh dầu thô như CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty Dầu Việt Nam được thực hiện mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu sản xuất xăng dầu.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được giao chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước và đại diện quyền sở hữu phần vốn, chỉ đạo PVN và các tập đoàn trong điều kiện khủng hoảng theo thẩm quyền.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng

Bộ Công Thương được yêu cầu chủ động rà soát, có biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước, không để xảy ra thiếu hụt; kịp thời báo cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), PVN và các đơn vị liên quan ưu tiên sử dụng tối đa khí nội địa cho phát điện, đồng thời có cơ chế hoán đổi nguồn khí nội địa với LNG nhập khẩu khi cần thiết. Giải pháp này nhằm giảm nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu cho sản xuất điện, gia tăng sản lượng condensate/dầu thô (lên theo khí), qua đó bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ Công Thương được yêu cầu chủ động rà soát, có biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước. Ảnh: Việt Linh.

Điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở tăng từ 7%

Chính phủ đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng từ 7% so với kỳ điều hành liền kề.

Việc công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu sẽ được thực hiện sau ngày giá cơ sở tăng từ 7%. Trường hợp giá cơ sở tăng dưới 7%, việc điều hành giá vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP (điều hành vào thứ Năm hàng tuần).

Căn cứ số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở và ý kiến tham gia điều hành giá của Bộ Tài chính gửi trước 12h ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.

Sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Nghị định 26/2023/NĐ-CP.

Nghị định sửa đổi được yêu cầu xây dựng theo trình tự thủ tục rút gọn và trình Chính phủ trong ngày 7/3.

Sẵn sàng sử dụng nguồn dự trữ xăng dầu khi cần thiết

Trong trường hợp các nhà máy lọc dầu trong nước không bảo đảm sản lượng theo hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối hoặc việc nhập khẩu xăng dầu gặp khó khăn gây thiếu hụt nguồn cung, Bộ Công Thương sẽ đánh giá tình hình cung - cầu và chỉ đạo các thương nhân đầu mối sử dụng xăng dầu dự trữ lưu thông hoặc xuất cấp xăng dầu dự trữ quốc gia theo quy định để bù đắp thiếu hụt.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách.

Sớm triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học

Bộ Công Thương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ được giao khẩn trương rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với xăng sinh học và các điều kiện cần thiết để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng.

Chính phủ đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tổ chức sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cung ứng điện và xăng dầu trong mọi tình huống.