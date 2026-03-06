Bộ Công Thương khẳng định đủ xăng dầu cung ứng trong nước

Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm nhờ sản xuất ổn định từ hai nhà máy lọc dầu và nguồn nhập khẩu, đồng thời khuyến cáo người dân không tích trữ.

Trước biến động thị trường năng lượng do xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 6/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã cập nhật thông tin về tình hình xăng dầu. Theo cơ quan này, xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động mạnh của giá xăng dầu.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng thành lập tổ công tác chuyên trách để theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định nguồn cung trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Dẫn báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), cơ quan quản lý cho biết sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày. Trong đó, khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về năng lực sản xuất, nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể duy trì vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4 và bảo đảm cung cấp xăng dầu theo các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối.

Trong khi đó, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng đang vận hành ổn định, với nguồn nguyên liệu đủ cho kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

"Như vậy, hai nhà máy lọc dầu lớn trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn vẫn đang vận hành bình thường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo hợp đồng đã ký đến hết tháng 3", Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định.

Song song với nguồn sản xuất trong nước, cơ quan quản lý cho biết các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn đang tiếp tục nhập khẩu xăng dầu thành phẩm để cung ứng cho thị trường, dù chi phí nhập khẩu và vận chuyển có xu hướng tăng. Cùng với lượng dự trữ lưu thông tại doanh nghiệp theo quy định, nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3 cơ bản được bảo đảm.

Tuy nhiên, đơn vị nhìn nhận nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường có thể đối mặt nhiều thách thức hơn. Trước tình hình này, Chính phủ, Thủ tướng cùng Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đang khẩn trương chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và nhập khẩu xăng dầu, nhằm bảo đảm đủ nguồn cung cho thị trường trong các tháng tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, cơ quan quản lý cho biết việc giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp điều hành của cơ quan quản lý mà còn cần sự đồng hành của toàn xã hội.

Theo đó, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng. Đồng thời, cần giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Bộ khẳng định việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường là trách nhiệm quan trọng. Do đó, các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, chủ động duy trì nguồn cung cho hệ thống phân phối.

Theo cơ quan này, trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, việc duy trì nguồn cung thông suốt, ngay cả khi lợi nhuận có thể giảm cũng thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng đất nước của cộng đồng doanh nghiệp.