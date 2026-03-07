Giá dầu thô tăng không ngừng, đã vượt 90 USD/thùng

Giá dầu thô thế giới ghi nhận mức tăng theo tuần mạnh nhất, khi xung đột ở Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển và xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz bị đình trệ.

Trong ngày 6/3 (giờ Mỹ), giá dầu Brent đã vượt mốc 90 USD/thùng. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/3 (giờ Mỹ), giá dầu Brent đã vượt mốc 90 USD /thùng sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến kéo dài có thể gây ra sự gián đoạn dây chuyền đối với nguồn cung dầu toàn cầu, theo CNBC.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 8,09%, lên 92,32 USD /thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ WTI tăng 11,27%, lên 90,14 USD /thùng. Tuần này, giá dầu thô Mỹ đã tăng hơn 35%, còn dầu Brent tăng gần 28%.

"Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ việc đầu hàng vô điều kiện!", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã lan rộng khắp Trung Đông, làm gián đoạn hoạt động sản xuất năng lượng và khiến việc lưu thông tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới, gần như bị gián đoạn.

Reuters cho biết nguồn cung dầu, tương đương khoảng 20% nhu cầu toàn cầu, thường đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày. Với việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa trong 7 ngày qua, khoảng 140 triệu thùng dầu đã không thể được cung cấp cho thị trường.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi, nói với Financial Times rằng giá dầu có thể lên tới 150 USD /thùng trong những tuần tới nếu các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển này. Theo ông, điều đó có thể "kéo sụp nền kinh tế thế giới".

"Tất cả các nước xuất khẩu trong khu vực Vùng Vịnh sẽ phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng. Nếu họ không làm vậy, đến một thời điểm nào đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc không thực hiện nghĩa vụ, và đó là lựa chọn của họ", ông nói thêm.

Cuộc chiến giữa Iran và Mỹ đã bước sang ngày thứ 7, tính đến ngày 6/3. Trong một cuộc họp báo gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ mới chỉ bắt đầu chiến đấu. Ông nhấn mạnh Iran đang hy vọng Mỹ không thể duy trì cuộc chiến này và đó là một sai lầm rất nghiêm trọng.