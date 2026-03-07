Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi tiết 6 tuyến metro giá 17 tỷ USD ở TPHCM

  • Thứ bảy, 7/3/2026 06:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

TP.HCM đang tập trung triển khai 6 tuyến, đoạn tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 187 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17 tỷ USD, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc xây dựng các tuyến metro, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn thành phố đã thống nhất danh mục các dự án ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030.

Danh mục gồm 6 tuyến, đoạn tuyến: tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương); tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến đường sắt đô thị Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; giai đoạn 1 tuyến metro số 6 (đoạn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu); và tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Tổng chiều dài các tuyến, đoạn tuyến khoảng 187 km, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17 tỷ USD. Sở Xây dựng Thành phố cũng cho biết nếu có điều kiện thuận lợi và đủ nguồn lực sẽ tiếp tục triển khai các tuyến đường sắt đô thị còn lại trong quy hoạch.

tuyen metro anh 1

Phối cảnh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Thaco.

Về tiến độ, dự án tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) đã khởi công ngày 15/1/2026. Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ cũng đã được động thổ vào ngày 19/12/2025. Các dự án còn lại đang được chuẩn bị để phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Trong đó, thành phố ưu tiên triển khai các tuyến đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Bên cạnh các dự án do nhà nước đầu tư, một số doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm tham gia theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc đầu tư trực tiếp. Cụ thể, Tổng công ty Becamex đang nghiên cứu tuyến đường sắt Chơn Thành - Bàu Bàng - Cái Mép; Tập đoàn Sovico được phép khảo sát tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) trong 12 tháng bằng kinh phí tự có; còn Tập đoàn Masterise được giao khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 3 (An Hạ - Hiệp Bình Phước).

tuyen metro anh 2

Phối cảnh metro số 2 TPHCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Về định hướng quy hoạch, theo đề án phát triển đường sắt đô thị TP.HCM thực hiện theo Kết luận 49 của Bộ Chính trị, các tuyến metro trong khu vực nội đô (bên trong Vành đai 2) sẽ được nghiên cứu đi ngầm nhằm khai thác không gian ngầm và phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đưa vào khai thác với khoảng 2,6 km đi ngầm trên tổng chiều dài 19,7 km. Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km, trong đó khoảng 9,2 km đi ngầm. Tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm dài gần 6 km sẽ đi ngầm toàn bộ.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị và quy hoạch tổng thể thành phố, đồng thời phối hợp với các chuyên gia, đơn vị tư vấn quốc tế, trong đó có các đối tác nước ngoài, để nghiên cứu quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống metro ngầm.

https://tienphong.vn/chi-tiet-6-tuyen-metro-gia-17-ty-usd-o-tphcm-post1825269.tpo

Hữu Huy/Tienphong.vn

tuyến metro TP.HCM TP.HCM đường sắt đô thị Sở Xây dựng

    Tuyen metro so 7 TP.HCM chuyen huong di qua Thu Thiem hinh anh

    Tuyến metro số 7 TP.HCM chuyển hướng đi qua Thủ Thiêm

    19:47 27/2/2026 19:47 27/2/2026

    0

    TP.HCM điều chỉnh hướng metro số 7 qua Thủ Thiêm, không còn đi dọc Trần Bạch Đằng mà chuyển sang Bùi Thiện Ngộ - Tố Hữu để kết nối trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố.

    Duong toi san bay Long Thanh hinh anh

    Đường tới sân bay Long Thành

    17:25 27/2/2026 17:25 27/2/2026

    0

    Hệ thống đường bộ kết nối sân bay Long Thành hiện đã cơ bản hoàn tất, TP.HCM và Đồng Nai đang cấp tập thực hiện loạt dự án metro kết nối với sân bay này.

