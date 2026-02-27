Tuyến metro số 7 TP.HCM chuyển hướng đi qua Thủ Thiêm

TP.HCM điều chỉnh hướng metro số 7 qua Thủ Thiêm, không còn đi dọc Trần Bạch Đằng mà chuyển sang Bùi Thiện Ngộ - Tố Hữu để kết nối trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố.

Tuyến metro số 7 TP.HCM dự kiến đi theo đường Bùi Thiện Ngộ, dọc đường Tố Hữu, sau đó nhập vào đường Trần Não. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đáng chú ý, theo quyết định này, đoạn tuyến metro số 7 kết nối từ cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được điều chỉnh hướng đi. Thay vì chạy dọc đường Trần Bạch Đằng như phương án trước đây, tuyến sẽ đi theo đường Bùi Thiện Ngộ, dọc đường Tố Hữu, sau đó nhập vào đường Trần Não. Một số vị trí nhà ga trên đoạn này cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo quy hoạch trước đó, metro số 7 có lộ trình từ ga Tân Kiên đến Depot Long Bình, dài khoảng 51,2 km. Tuyến đi qua các trục chính như Nguyễn Văn Linh, khu vực phía Nam đường Bờ bao HTX Phong Phú, Khu dân cư Bình Hưng Nam, Đào Sư Tích, Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bạch Đằng, Trần Não, Thảo Điền, Thanh Đa, Trường Thọ, Trịnh Công Sơn, đường D2 Khu Công nghệ cao, Vinhomes Grand Park trước khi kết thúc tại Depot Long Bình.

Tuyến có 16,5 km đi ngầm và 34,73 km đi trên cao, dự kiến bố trí 34 nhà ga (12 ga ngầm, 22 ga trên cao). Đoạn đi qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến có 6 nhà ga.

Việc điều chỉnh tuyến được đánh giá nhằm giúp metro tiếp cận trực tiếp khu trung tâm chính trị - hành chính mới dự kiến xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Liên quan đến tuyến metro số 7, mới đây một liên danh nhà đầu tư đã kiến nghị UBND TP.HCM cho phép triển khai dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Liên danh cho biết sẽ hoàn tất hồ sơ đề xuất trong tháng 6, đồng thời cam kết góp đủ vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo phê duyệt.

Theo đề xuất, tổng thời gian chuẩn bị và thực hiện metro số 7 khoảng 42 tháng, trong đó thời gian thi công xây dựng dự kiến 26 tháng.

Bên cạnh metro số 7, việc kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn được tăng cường bằng tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm). Tuyến này dài gần 6 km, đi ngầm hoàn toàn và nằm trong nhóm dự án TP.HCM ưu tiên hoàn thành đến năm 2030. Hiện dự án đã được Tập đoàn Thaco đề xuất triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng .