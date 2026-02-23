Metro số 1 TP.HCM đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết

Trong 7 ngày Tết Bính Ngọ (29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã vận chuyển hơn 571.000 lượt khách, vượt 42% kế hoạch. Riêng mùng 5 đạt đỉnh hơn 96.000 lượt.

Lượng khách di lại bằng tuyến metro số 1 tăng dần qua từng ngày trong kỳ nghỉ Tết và đạt đỉnh vào mùng 5. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), trong 7 ngày 16-22/2 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), đơn vị đã vận hành 1.801 chuyến tàu, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng vận chuyển đạt 571.528 lượt hành khách, vượt 42% kế hoạch và tương đương 94% so với cùng kỳ năm 2025.

HURC1 cho biết nhu cầu đi lại có xu hướng tăng dần theo từng ngày. Trong đó, ngày 29 Tết ghi nhận 50.217 lượt hành khách, đạt 90% kế hoạch, mức thấp nhất trong kỳ phục vụ.

Từ mùng 1 Tết, lượng khách tăng nhanh, chủ yếu phục vụ nhu cầu du xuân, vui chơi tại khu vực trung tâm. Riêng đêm giao thừa, HURC1 đã chủ động tổ chức thêm 20 lượt tàu trong khung giờ 0h30-2h để phục vụ người dân sau thời khắc chuyển giao năm mới, với 3.426 lượt hành khách.

Đáng chú ý, ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết) đạt 96.320 lượt hành khách, mức cao nhất trong 6 ngày cao điểm đầu năm.

"Xu hướng này cho thấy nhu cầu đi lại giảm vào 29 Tết để người dân sum họp gia đình, sau đó tăng dần trong những ngày đầu năm cho các hoạt động du xuân, vui chơi và đạt đỉnh vào mùng 5 Tết. Đến mùng 6 Tết - ngày cuối kỳ nghỉ, lượng hành khách bắt đầu có xu hướng giảm", HURC1 thông tin.

Về tình hình an ninh, trật tự và phục vụ hành khách, HURC1 cho biết người dân có xu hướng ưu tiên sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 để trải nghiệm và di chuyển đến các điểm thu hút đông khách như chợ Bến Thành, đường hoa Nguyễn Huệ, khu vực Ba Son...

Đồng thời, việc triển khai hỗ trợ chi phí, phục vụ hành khách đi tàu miễn phí trong dịp Tết cũng góp phần tạo hình ảnh tích cực cho hệ thống giao thông công cộng, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện, văn minh cho người dân trong những ngày đầu năm mới.