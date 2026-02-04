Miễn phí metro Bến Thành - Suối Tiên 2 ngày Tết

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ miễn phí 100% vé cho hành khách trong ngày 16-17/2 (29 tháng Chạp và mùng 1 Tết) nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, du xuân thuận tiện bằng phương tiện giao thông công cộng.

Ngày 4/2, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) đã ban hành thông báo kế hoạch chạy tàu và chương trình hỗ trợ toàn bộ giá vé cho hành khách sử dụng tuyến metro số 1 trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

3 hình thức quét vé để được miễn phí

Trong hai ngày 16 và 17/2 (29 tháng Chạp và mùng 1 Tết), toàn bộ hành khách đi tàu metro số 1 sẽ được miễn phí vé, không phân biệt lượt đi hay lượt về. Chương trình được triển khai trên cơ sở chấp thuận của UBND TPHCM và ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng về việc hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện phục vụ người dân trong các dịp lễ, Tết.

Để sử dụng dịch vụ miễn phí, hành khách có thể lựa chọn một trong ba hình thức quét vé tại cổng soát vé. Cụ thể, người dân có thể dùng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp; sử dụng mã QR được tạo trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy miễn phí có mã QR tại các máy kiosk tự động đặt trong nhà ga.

Hành khách mua vé đi tàu metro số 1 TPHCM.

Đại diện HURC1 lưu ý, trong thời gian áp dụng chương trình, hệ thống chỉ chấp nhận các hình thức quét nêu trên. Trường hợp hành khách vẫn chủ động mua vé, hệ thống sẽ tính phí bình thường và đơn vị vận hành không hoàn trả lại số tiền đã thanh toán.

Riêng chức năng tạo mã “QR HCMC Metro” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được kích hoạt từ ngày 16/2 đến hết ngày 17/2 để phục vụ hành khách đi tàu miễn phí trong dịp Tết.

Theo HURC1, đơn vị sẽ tổ chức chạy tàu phục vụ Tết từ ngày 12/2 đến 22/2 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), với số lượt tàu tăng cao so với ngày thường.

Cụ thể, trong hai ngày 12 và 13/2 (25 - 26 tháng Chạp), tuyến metro số 1 sẽ vận hành 249 lượt tàu mỗi ngày, hoạt động từ 5h đến 23h, với thời gian giãn cách linh hoạt từ 7 đến 15 phút/chuyến.

Từ ngày 14 đến 15/2 (26 - 28 tháng Chạp), số lượt tàu tăng lên 256 lượt/ngày, khung giờ vận hành giữ nguyên từ 5h đến 23h, tần suất các chuyến dao động từ 7 đến 15 phút/chuyến.

Riêng ngày 16/2 (29 tháng Chạp), metro số 1 duy trì 250 lượt tàu trong ngày, phục vụ hành khách từ sáng sớm đến 23h với tần suất tương tự các ngày cao điểm trước Tết.

Metro số 1 TPHCM sẽ tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của hành khách trong dịp cao điểm Tết. Ảnh: Duy Anh

Đáng chú ý, trong đêm giao thừa rạng sáng mùng 1 Tết (ngày 17/2), tuyến metro số 1 sẽ tổ chức chạy thêm 20 lượt tàu từ 0h30 đến 2h để phục vụ người dân đi xem pháo hoa và di chuyển về nhà an toàn.

Trong ngày mùng 1 Tết (17/2), tuyến tiếp tục vận hành với 251 lượt tàu, hoạt động từ 5h đến 23h.

Từ mùng 2 đến mùng 6 Tết (từ 18 - 22/2), metro số 1 duy trì 256 lượt tàu mỗi ngày, thời gian hoạt động từ 5h đến 23h, giãn cách giữa các chuyến từ 7 đến 15 phút.