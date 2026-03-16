5 học sinh quây cô giáo để quấy rối trong clip chấn động Australia

5 học sinh trung học ở Perth (Australia) bị đình chỉ sau khi đoạn video TikTok ghi lại cảnh nhóm này quấy rối giáo viên dạy thay trong lớp gây phẫn nộ dư luận.

5 học sinh Australia quấy rối cô giáo trong clip TikTok gây sốc Dư luận Australia bất bình khi một cô giáo dạy thay ở Perth bị 5 học sinh trung học bao vây, liên tục có hành vi quấy rối như vuốt tóc, phả khói thuốc lá điện tử vào mặt. Nhóm này sau đó bị đình chỉ.

Clip (đã bị xóa) cho thấy 5 học sinh tại trường Trung học Baldivis Secondary College có những hành vi mất kiểm soát. Nhóm này nghênh ngang đi lại trên bàn học, vuốt tóc cô giáo và phả khói thuốc lá điện tử vào mặt cô, trong khi giáo viên liên tục yêu cầu dừng lại.

Đoạn video được đăng kèm dòng chú thích: “Thực tế khi học với giáo viên dạy thay tại BSC", theo News.com.au.

Bộ trưởng Giáo dục bang Tây Australia, Sabine Winton, lên án mạnh mẽ sự việc, cho rằng đoạn video "khiến người xem rất khó chịu".

"Những hình ảnh này thật đáng lo ngại. Tôi rất sốc trước sự việc đã xảy ra", bà nói trong một tuyên bố. Theo bà Winton, nhà trường đã đình chỉ 5 học sinh liên quan, trong đó có cả học sinh quay và đăng video. Đồng thời, giáo viên dạy thay cũng đang được hỗ trợ sau sự việc.

"Giáo viên xứng đáng được tôn trọng và có quyền cảm thấy an toàn trong lớp học của mình", bà nhấn mạnh.

Hiệu trưởng đã gọi điện cho phụ huynh của các học sinh và mời họ đến trường họp trong ngày 16/3. Bộ trưởng Winton cho biết bà kỳ vọng tất cả phụ huynh sẽ tham dự.

Bà cũng yêu cầu Sở Giáo dục hỗ trợ khẩn cấp cho nhà trường để xử lý vụ việc. Theo bà, chính quyền bang ủng hộ các trường học có biện pháp mạnh tay với những hành vi không thể chấp nhận như vậy.

"Cha mẹ và người chăm sóc đóng vai trò rất quan trọng trong việc dạy con em mình cư xử đúng mực. Việc xúc phạm nhân viên nhà trường hoặc học sinh khác sẽ không được chấp nhận", bà nói.

Trong khi đó, phe đối lập của đảng Tự do tại bang Tây Australia cho rằng sự việc phản ánh một cuộc khủng hoảng rộng hơn trong ngành giáo dục. Theo số liệu được họ dẫn ra, số giáo viên nghỉ việc đã tăng 120% trong vòng 6 năm, lên tới 1.279 người trong năm học 2024.

Phát biểu với trước báo chí, Bộ trưởng Giáo dục đối lập Liam Staltari cho rằng đoạn video "thật gây sốc và không thể chấp nhận".

Ông nói giáo viên cần được tôn trọng và làm việc trong môi trường an toàn, nhưng thực tế cho thấy nhiều người đang phải chịu đựng những hành vi không ai đáng phải trải qua.

Theo ông Staltari, giáo viên và hiệu trưởng cần biết rằng họ có quyền thực thi kỷ luật nghiêm khắc đối với những hành vi như vậy và cần cảm thấy chính quyền đứng sau hỗ trợ họ.

Ông cũng cho rằng bang Tây Australia chưa đầu tư đủ cho các mô hình giáo dục thay thế dành cho những học sinh gặp khó khăn hoặc không còn gắn bó với chương trình học phổ thông.

"Ngoài việc đầu tư cho những mô hình giáo dục phù hợp, chúng ta cũng cần một cuộc trao đổi nghiêm túc với các gia đình về việc tôn trọng giáo viên", ông nói.

Ông Staltari cũng đặt câu hỏi về hiệu quả của lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi của chính phủ liên bang, khi đoạn video được quay và đăng lên TikTok với mục đích làm nhục giáo viên.

"Rõ ràng vẫn còn những lỗ hổng trong lệnh cấm này", ông nhận định.

Cảnh học sinh thổi khói thuốc lá điện tử vào mặt giáo viên. Ảnh cắt từ clip.

Liên minh Giáo viên Trường công bang Tây Australia (SSTUWA) cũng cho rằng vụ việc cho thấy vì sao ngày càng nhiều giáo viên rời bỏ nghề.

Hiệu trưởng Alison Parlo của Trường Trung học Baldivis Secondary College cho biết nhà trường đã báo cáo đoạn video cho Sở Giáo dục và đang làm việc để xác định học sinh quay và đăng tải clip.

"Những gì xuất hiện trong video là rất đáng lo ngại và hoàn toàn không thể chấp nhận. Đó không phải là tiêu chuẩn hành vi mà chúng tôi mong đợi ở học sinh. Không ai nên bị đối xử theo cách như vậy", bà cho hay.

Tuy nhiên, bà Parlo cũng nhấn mạnh rằng phần lớn học sinh của trường cư xử tốt và sự việc này không đại diện cho toàn bộ.

"Đa số học sinh của chúng tôi là niềm tự hào của nhà trường, gia đình và cộng đồng. Điều quan trọng là không nên nhìn nhận toàn bộ học sinh qua sự việc này", bà nói.

News.com.au đang tiếp tục liên hệ với nhà trường và Liên minh Giáo viên để có thêm thông tin về vụ việc.