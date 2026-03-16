Cầu thủ Đức Huy sau khi cưới 'chị đẹp' MC Mù Tạt

Đức Huy và MC Mù Tạt trong ngày cưới.

Ngày 16/3, trên trang cá nhân, cầu thủ Phạm Đức Huy đăng tải lời cảm ơn tới gia đình, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp đã đến chung vui trong lễ cưới của anh với MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) diễn ra ngày 14/3 tại Hải Phòng.

"Xong trận chung kết lượt đi", anh viết dí dỏm. Anh cũng gửi lời mong mọi người thông cảm nếu gia đình còn thiếu sót trong quá trình đón tiếp. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ để lại lời chúc phúc dành cho cặp đôi.

Về phía Huyền Trang, nữ MC cũng đăng tải story trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp cùng các ê-kíp hậu cần đã hỗ trợ để ngày trọng đại của vợ chồng cô diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa.

MC Mù Tạt đồng thời chia sẻ lại video do bạn bè quay lại khoảnh khắc mẹ cô đọc bài thơ viết tặng con rể trong dịp đặc biệt. Người bạn đùa vui rằng trước đây mọi người thường thắc mắc vì sao cô có khả năng viết rap khá "ổn", sau khi nghe bài thơ mẹ cô viết mới hiểu rằng đó có thể là sự "thừa hưởng" từ gia đình.

Đức Huy gây chú ý khi sử dụng chiếc Rolls-Royce để làm xe đón dâu.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Huyền Trang diện váy cưới dáng công chúa với phần tùng váy xòe rộng, được đính ren tinh xảo. Chú rể Đức Huy lựa chọn vest xanh đậm, kết hợp áo sơ mi trắng và cà vạt tối màu. Đáng chú ý, nam cầu thủ sử dụng chiếc Rolls-Royce màu trắng làm xe đón dâu, thu hút nhiều sự quan tâm.

Sau tiệc cưới tại quê nhà, Huyền Trang và Đức Huy sẽ tiếp tục đãi tiệc tại Hà Nội vào ngày 22/3.

Đức Huy và Huyền Trang quen biết khi cùng tham gia một chương trình thể thao. Cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau vào cuối năm 2024 và được khán giả chú ý khi xuất hiện nhiều dấu hiệu hẹn hò từ dịp Tết Nguyên đán năm đó. Đến ngày 8/3/2025, cặp đôi công khai mối quan hệ bằng bộ ảnh mang phong cách Arab. Từ đó, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Cuối tháng 11/2025, Đức Huy cầu hôn bạn gái tại tháp Namsan (Seoul, Hàn Quốc). Sau đó, lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra vào sáng 27/2 tại tư gia nhà gái ở Phú Thọ.

Phạm Đức Huy sinh năm 1995, quê Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ). Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng khoác áo CLB Hà Nội và CLB Nam Định, trước khi chuyển sang thi đấu cho CLB Bình Định từ giữa mùa giải 2024-2025.

Ở cấp độ đội tuyển, Đức Huy cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam. Anh cũng đã 5 lần đăng quang V.League, gồm 4 lần cùng CLB Hà Nội và một lần trong màu áo Nam Định.

Nguyễn Huyền Trang, biệt danh Mù Tạt, sinh năm 1993. Cô là MC quen thuộc của chương trình Bữa trưa vui vẻ cùng nhiều show giải trí trên truyền hình. Ngoài công việc dẫn chương trình, Huyền Trang từng tham gia một số bộ phim sitcom và phim truyền hình như Sắc màu phái đẹp, 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày hay Biệt dược đen.