Rạp cưới hoành tráng của cầu thủ Đức Huy và nữ MC VTV

  • Thứ năm, 12/3/2026 10:09 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Sau đám hỏi được tổ chức vào cuối tháng 2, hôn lễ của cầu thủ Đức Huy và MC Huyền Trang chuẩn bị diễn ra tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng (Hải Dương cũ).

Huyền Trang và Đức Huy tổ chức hôn lễ vào ngày 14/3.

Rạng sáng 12/3, Huyền Trang (MC Mù Tạt) đăng tải một phần hình ảnh không gian rạp cưới nơi diễn ra hôn lễ của cô và Đức Huy.

Theo đó, rạp cưới có quy mô lớn với tông màu trắng chủ đạo, được thiết kế hoành tráng, công phu. Gây chú ý ở khu vực cổng chính là cặp mô hình rồng phượng tinh xảo, uốn lượn cầu kỳ. Bên trong, phần mái cũng được thiết kế cao với hệ thống đèn, chi tiết trang trí ấn tượng.

Để kịp hoàn thiện cho hôn lễ diễn ra vào ngày 14/3, rạp cưới đang được gấp rút hoàn thiện, thi công tới đêm muộn. Nữ MC cũng gửi lời cổ vũ các thành viên đơn vị thi công trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, thiệp cưới của cặp cầu thủ - WAG cũng gây ấn tượng với thiết kế mang phong cách sân cỏ với hình ảnh cầu thủ cùng trái bóng tròn trên nền cỏ xanh. Theo thông tin trên thiệp, đám cưới của cặp đôi chính thức diễn ra vào chiều 14/3.

Khách mời được cho sẽ có sự xuất hiện của nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực thể thao, truyền hình, những người có mối quan hệ thân thiết với cô dâu, chú rể.

duc huy anh 1

Không gian hôn trường của cặp đôi đang được hoàn thiện.

Trước đó vào ngày 27/2, Đức Huy - Huyền Trang đã tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Trong ngày vui, cặp đôi xuất hiện với hai mẫu áo dài tông màu trắng, đỏ.

Trong một đoạn video được ghi lại, cặp đôi hào hứng bước vào không gian tổ chức lễ, giơ hai tay lên cao phấn khích trong sự chào đón, cổ vũ của người thân, quan khách. Trong khoảnh khắc khác, cả hai lại tựa đầu vào nhau, trao ánh mắt tình tứ.

Đức Huy (sinh năm 1995) và Huyền Trang (sinh năm 1993) là một trong những cặp cầu thủ - WAG lệch tuổi nổi tiếng của làng bóng Việt. Cả hai công khai hẹn hò từ tháng 12/2024.

Tháng 11/2025, Đức Huy ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch Hàn Quốc. "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt", anh chú thích bài thông báo cầu hôn thành công.

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook

