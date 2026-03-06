Học vấn gây chú ý của 'chị đẹp' gymer yêu Vũ Văn Thanh

Bên cạnh vẻ ngoài gợi cảm, "hot girl phòng gym" Trần Bích Hạnh khiến nhiều người ấn tượng với học vấn và khả năng kinh doanh.

Trần Bích Hạnh nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm.

Trong bức ảnh đăng trên trang cá nhân mới đây, Trần Bích Hạnh, bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh, gây chú ý với hình ảnh mặc áo blouse trắng cùng chia sẻ về chuyện theo học ngành Y.

Theo đó, cô cho biết từng học chuyên Sinh ở trường cấp 3 song khi đó dành niềm yêu thích nhiều hơn cho ngành kinh tế và ngân hàng, "kêu quyết không theo Y".

"Cuối cùng từ đại học, cao học rồi bây giờ học lên tiếp thì đều là Y hết. Càng học càng cảm thấy đam mê và yêu nghề kinh khủng", cô bày tỏ.

Trần Bích Hạnh từng theo học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ở Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Đây là một trong những ngôi trường nổi tiếng của cả nước về bề dày thành tích học tập. Hiện, cô làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, thường xuyên khoe thu nhập "khủng", tự mua nhà, tậu xe sang.

Bích Hạnh từng theo học trường chuyên Lê Hồng Phong danh tiếng, hiện làm trong ngành thẩm mỹ.

Hình ảnh mới chia sẻ của Bích Hạnh cũng khiến nhiều người theo dõi thích thú khi có phần đối lập với những bức hình cô thường chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, trước khi gây chú ý với việc hẹn hò Văn Thanh, nàng WAG sinh năm 1993 được biết đến với danh xưng "hot girl phòng gym" hay "hot girl giảm cân" nhờ hành trình thay đổi ngoại hình.

Từng nặng tới 70 kg, tự ti vì vóc dáng, Bích Hạnh hiện sở hữu thân hình săn chắc, gợi cảm nhờ kiên trì tập luyện, ăn uống hợp lý. Cô cũng từng có thời gian làm huấn luyện viên cá nhân trước khi gắn bó với ngành thẩm mỹ.

Bích Hạnh và Văn Thanh công khai hẹn hò từ tháng 4/2025, đúng sinh nhật 29 tuổi của nam hậu vệ. Cả hai sau đó thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh hẹn hò, Văn Thanh cũng tỏ ra yêu chiều bạn gái khi thường tặng cô những món quà đắt đỏ, thậm chí mua nhà và để cô đứng tên chung.

Dưới các bài đăng của cặp đôi, nhiều bạn bè, người theo dõi nhiều lần "giục cưới", hy vọng cả hai sớm về chung một nhà. Đáp lại, cặp đôi chia sẻ ẩn ý, nói mọi người "chuẩn bị dần" cho ngày vui.