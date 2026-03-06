Rich kid Đặng Tiểu Tô Sa sau khi sinh con đầu lòng

|
Ngày 5/3, Đặng Tiểu Tô Sa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng con tại Phú Quốc. Trong loạt hình, gia đình nhỏ hạnh phúc trên bãi biển, ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiêu bé Coco, con gái cặp đôi, được đến biển, hoàn thành một trong những mục tiêu của Tô Sa. "Mẹ quyết tâm, em được 6 tháng mẹ sẽ giới thiệu em với biển, nơi yêu thích của mẹ, giống như mẹ đã từng thấy Soup, Yum, Cơm Canh và các anh chị em được làm quen từ khi 6 tháng tuổi", cô chú thích.
Rich kid Hà Nội cũng nhận nhiều lời khen với thân hình thon gọn, thần sắc rạng rỡ. Sau khi sinh con 6 tháng, cô nhanh chóng về dáng, các đường nét hiện không khác nhiều so với thời điểm chưa mang thai.
Tô Sa và ông xã Đạt Phùng về chung một nhà vào tháng 3/2024. Sau đó tròn 1 năm, cháu gái cố PGS Văn Như Cương hạnh phúc báo tin mang thai con đầu lòng. Suốt những tháng thai kỳ, cô nàng sinh năm 1998 thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc về chiếc bụng bầu và cảm xúc khi lần đầu tiên làm mẹ.
"27 tuổi đầu mới được biết đến cảm giác mong đợi một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng chào đời… Mới hiểu được cảm giác muốn dành mọi thứ tốt nhất và hơn thế nữa cho con của một người mẹ", cô xúc động viết. Tô Sa cũng bày tỏ mong muốn "làm tốt như bố mẹ" để em bé của mình được sống một cuộc đời đầy ắp yêu thương.
Nhiều người nhận xét Tô Sa đang ở trong những ngày tháng hạnh phúc viên mãn khi bước sang hành trình mới của cuộc đời. Trang cá nhân của cô thời gian qua tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và hình ảnh đáng nhớ của con cái. So với một rich kid phóng khoáng ngày trước, Tô Sa hiện trầm ổn hơn, hài lòng với hành trình làm vợ, làm mẹ.
Trước khi lập gia đình, Đặng Tiểu Tô Sa được nhiều người biết tới trên mạng xã hội là cháu gái cố nhà giáo ưu tú, PGS Văn Như Cương - người sáng lập trường THPT Lương Thế Vinh, một trong những người phổ thông dân lập đầu tiên tại Việt Nam. Cô từng có thời gian du học ngành Quản lý khách sạn tại Đại học The Hotel School Sydney (Australia) và phụ trách mảng marketing của trường Lương Thế Vinh.
Tô Sa nhận thiện cảm nhờ vẻ ngoài cuốn hút, mái tóc xoăn dài nổi bật. Trên trang cá nhân gần 80.000 người theo dõi, cô thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc về cuộc sống đời thường bên gia đình, bạn bè với năng lượng tích cực.
