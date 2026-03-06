Rich kid Đặng Tiểu Tô Sa sau khi sinh con đầu lòng

Ngày 5/3, Đặng Tiểu Tô Sa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng con tại Phú Quốc. Trong loạt hình, gia đình nhỏ hạnh phúc trên bãi biển, ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiêu bé Coco, con gái cặp đôi, được đến biển, hoàn thành một trong những mục tiêu của Tô Sa. "Mẹ quyết tâm, em được 6 tháng mẹ sẽ giới thiệu em với biển, nơi yêu thích của mẹ, giống như mẹ đã từng thấy Soup, Yum, Cơm Canh và các anh chị em được làm quen từ khi 6 tháng tuổi", cô chú thích.