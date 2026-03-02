'Nữ thần điền kinh' lộ ảnh quá khứ gây sốc

Được biết đến với biệt danh "nữ thần điền kinh", Kim Min Gee lên tiếng khi bị nhiều dân mạng nghi ngờ nhan sắc hiện tại là sản phẩm của dao kéo.

"Nữ thần điền kinh" Kim Min Gee dính nghi vấn dao kéo vì bức ảnh cũ.

Ngày 28/2, Kim Min Gee đăng tải video mới trên kênh YouTube, trong đó chia sẻ thêm nhiều thông tin về bản thân, đặc biệt là tin đồn cô từng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Nguyên nhân đến từ việc một bức ảnh chụp ngày trước của Kim lan truyền trên mạng xã hội, khi cô trông có phần kém sắc với về răng hô, các đường nét cũng không được hài hòa như hiện tại, theo Koreaboo.

Trong video, Kim khẳng định bản thân chưa từng đụng dao kéo mà chỉ niềng răng và thực hiện một số thủ thuật thẩm mỹ nhỏ như tiêm filler (chất làm đầy).

"Tôi không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Khi thấy bức ảnh đó, tôi cũng rất sốc. Chuyện là bức ảnh được chụp ngay sau khi tôi niềng răng nên miệng bị nhô ra rất nhiều. Tất nhiên, không ai trở nên xinh đẹp hơn chỉ với niềng răng. Tôi cũng đã tiêm filler, tôi không ngờ mình lại xinh hơn đến vậy chỉ với niềng năng và filler", cô nói, cho biết thêm chỉ tiêm filler ở phần mũi và trán.

Lời thú nhận thẳng thắn của Kim cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người theo dõi. Thậm chí nhiều người dành lời khen ngợi cô khi thăng hạng nhan sắc dù chỉ chỉnh sửa ít.

Kim Min Gee là "nữ thần điền kinh" nổi tiếng Hàn Quốc.

Kim Min Gee (sinh năm 1996, đến từ Cheongju) là vận động viên, KOL nổi tiếng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Cô được mệnh danh "nữ thần điền kinh" hay "Karina của làng điền kinh" vì có nét giống thành viên aespa.

Kim tốt nghiệp trường Trung học thể thao Chungbuk, sau đó lấy bằng cử nhân Giáo dục thể chất tại Đại học Quốc gia Changwon. Cô từng giành huy chương vàng nội dung 400 m tại Đại hội Thể thao Toàn quốc các năm 2017, 2018 và 2019.

Vừa qua, tên tuổi của Kim càng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò nổi tiếng Địa ngục độc thân mùa 5. Cô nhận thiện cảm nhờ vẻ mạnh mẽ, cá tính, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với chàng trai mình thích.

Cuối chương trình, cô ra về cùng Seung Il, chàng trai sinh năm 2001. Tuy nhiên, cô cho biết cả hai đã dừng liên lạc sau khi chương trình kết thúc.