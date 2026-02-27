Cảnh những con trăn bơi giữa đường phố Bali sau trận mưa lớn gây sốc

Cảnh tượng những con trăn lớn bơi lội trên đường phố Bali (Indonesia) sau trận mưa xối xả đang lan truyền trên mạng, khiến nhiều người sợ hãi.

Cảnh trăn lớn bơi trên đường phố Bali gây sốc Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu vực ở Bali (Indonesia) đang chìm trong biển nước, khiến một số động vật như trăn xâm nhập, tràn ra đường phố.

Trong bối cảnh Bali (Indonesia) đang bước vào cao điểm mùa mưa, nhiều video ghi lại hình ảnh đáng sợ liên quan mưa lớn, lũ lụt liên tục được người dân và cả du khách chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong video đang lan truyền trên mạng xã hội X, được SCMP và The Sun dẫn lại, một con trăn khiến người xem sởn gai ốc khi tự do bơi dưới con đường đang ngập nước. Ở một video khác, một người dân địa phương gan dạ túm chặt một con trăn lớn, dường như cố gắng cứu con vật khỏi làn nước bùn đặc.

Hiện, các khu vực Kuta, Legian và Seminyak ở phía tây nam đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời tiết khắc nghiệt. Mực nước lũ tại các khu vực này được ghi nhận dao động từ 30 đến 70 cm. Denpasar và Kuta đã được ban bố cảnh báo thời tiết cực đoan trong đợt mưa lớn.

Suốt 3 ngày liên tiếp, các trận mưa như trút xuống điểm du lịch này đã khiến sông ngòi vỡ bờ, tàn phá nhà cửa và biệt thự. Thời tiết xấu cũng gây hỗn loạn giao thông nghiêm trọng khi nhiều tuyến đường bị chặn, xe cộ thông thường không thể lưu thông.

Bali đang bắt đầu vào cao điểm mùa mưa. Ảnh: The Bali Sun.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân thận trọng và tránh xa các khu vực ngập nước; đồng thời kêu gọi cảnh giác với nguy cơ sạt lở, lũ quét và cây đổ. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực bảo đảm an toàn tại những điểm bị ảnh hưởng nặng và sơ tán người có nguy cơ.

Theo giới chức địa phương, các thảm họa thiên nhiên như thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, sạt lở, động đất, phun trào núi lửa và sóng thần xảy ra thường xuyên. Mưa lớn có thể gây ngập nghiêm trọng ở đô thị, trong đó có Bali và khu vực Jakarta mở rộng, làm gián đoạn giao thông.

“Việc đi bộ hoặc lái xe trong vùng ngập là rất nguy hiểm. Thời tiết có thể thay đổi nhanh trong mùa mưa - thường từ khoảng tháng 10 đến tháng 4; tuy nhiên mùa mưa ở miền Đông Indonesia có thể khác", giới chức địa phương cho biết.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và cập nhật thông tin.