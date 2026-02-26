Sức kiếm tiền 'khủng' của hot mom Hàn mang thai khi chồng 17 tuổi

Nhờ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Hong Young Gi (Hàn Quốc) có doanh thu ấn tượng khi quảng bá mỹ phẩm.

Hong Young Gi gây sốc với doanh thu khủng khi quảng bá mỹ phẩm.

Ngày 24/2, Hong Yeong Gi - hot mom, influencer nổi tiếng Hàn Quốc - cho biết chỉ 10 phút sau khi thông báo ra mắt dòng mỹ phẩm mà mình quảng bá, doanh số đã vượt mốc 160 triệu won (khoảng 111.000 USD ). Đính kèm, cô chia sẻ ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng của mình.

"Chưa đầy 10 phút, thật vậy sao? Tôi biết mọi người đã chờ đợi rất lâu và một lần nữa tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm mà mọi người dành cho mình", cô viết.

Sau đó, nữ influencer đăng thêm một ảnh chụp khác cho thấy doanh thu trong một ngày đạt 420.000 triệu won (khoảng 291.000 USD ), với 5.336 đơn hàng. Cô chia sẻ: “Tôi thực sự phải che miệng vì sốc trước doanh số kỷ lục này. Lượng phấn bắt sáng trong kho không còn nhiều”, ám chỉ sản phẩm sắp cháy hàng.

Dước các bài đăng của Hong, nhiều người theo dõi cảm thán trước doanh thu khủng mà hot mom đem lại cũng như sức ảnh hưởng của cô, số khác bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa kịp mua những sản phẩm yêu thích.

Hong là một trong những influencer nổi tiếng Hàn Quốc.

Hong Yeong Gi (sinh năm 1992) được xem là một trong những influencer hàng đầu mảng thời trang, mỹ phẩm tại Hàn Quốc với hơn 1 triệu người theo dõi Instagram. Cô được biết tới vào năm 2009 sau khi tham gia chương trình truyền hình ăn khách Ulzzang Generation.

Sau thời gian làm mẫu ảnh, cô chuyển sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến cũng như hợp tác với nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang.

Năm 2012, Hong kết hôn với Lee Se Yong, kém cô 3 tuổi. Cô gây sốc khi tiết lộ mang thai lúc cô 20 tuổi còn chồng mới 17 tuổi. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, Lee Jae Won, năm 2013 và có thêm một cậu con trai vào năm 2015.

Dù trải qua 2 lần sinh nở, hot mom sinh năm 1992 gây ngưỡng mộ khi vẫn duy trì vẻ ngoài tươi trẻ, thân hình gợi cảm. Ngoài chế độ ăn uống, tập luyện, cô cũng không giấu việc có được kết quả này là nhờ can thiệp các biện pháp thẩm mỹ với số tiền không nhỏ.