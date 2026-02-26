'Nữ thần trượt băng' có thêm 5 triệu fan sau HCV Olympic

Trong bài phân tích trên The New York Times, Gia Kourlas, nhà phê bình chuyên về khiêu vũ, nhận xét Alysa Liu là "nghệ sĩ hiếm có trên sân băng". "Cô ấy di chuyển một cách phóng khoáng, cười vui vẻ với chính mình, vừa cười với khán giả; cô lướt đi với sự thoải mái và nhẹ nhàng đến mức dường như không quan tâm đến xung quanh. Động lực của cô ấy khác với những vận động viên trượt băng khác, không chỉ được thúc đẩy bởi cạnh tranh. Nó bắt nguồn từ nghệ thuật biểu diễn, và người đầu tiên cô ấy cần làm hài lòng là chính mình", Kourlas phân tích. Ảnh: alysaxliu/Instagram.