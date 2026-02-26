'Nữ thần trượt băng' có thêm 5 triệu fan sau HCV Olympic

|
Alysa Liu, ngôi sao trượt băng 20 tuổi của Mỹ, trở thành gương mặt gây chú ý lớn tại Thế vận hội mùa Đông 2026 tại Milan (Italy) với tấm huy chương vàng ở cả nội dung đơn nữ và đồng đội nữ. Từng giải nghệ ở tuổi 16 rồi làm nên kỳ tích ngay khi trở lại sau 4 năm, Liu tự mình xây dựng câu chuyện truyền cảm hứng, khiến mạng xã hội bùng nổ. Ảnh: Reuters.
|
Chỉ có 211.000 follow trên Instagram trước khi tham gia giải đấu, đến ngày 25/2, lượng người theo dõi Liu đã tăng gấp 26 lần, lên mốc 5,6 triệu và con số không ngừng tăng theo giờ. Bên cạnh tài năng, Liu còn có sức hút lớn với phong cách đầy cá tính: mái tóc nhuộm kiểu racoon (gấu mèo), nụ cười tươi và luôn tràn đầy năng lượng. Ảnh: Reuters.
Trong bài phân tích trên The New York Times, Gia Kourlas, nhà phê bình chuyên về khiêu vũ, nhận xét Alysa Liu là "nghệ sĩ hiếm có trên sân băng". "Cô ấy di chuyển một cách phóng khoáng, cười vui vẻ với chính mình, vừa cười với khán giả; cô lướt đi với sự thoải mái và nhẹ nhàng đến mức dường như không quan tâm đến xung quanh. Động lực của cô ấy khác với những vận động viên trượt băng khác, không chỉ được thúc đẩy bởi cạnh tranh. Nó bắt nguồn từ nghệ thuật biểu diễn, và người đầu tiên cô ấy cần làm hài lòng là chính mình", Kourlas phân tích. Ảnh: alysaxliu/Instagram.
|
Giải nghệ ngay sau lần ra mắt ở Olympic Bắc Kinh 2022, lần trở lại của Liu cũng có nhiều sự thay đổi. Cô nhuộm tóc ấn tượng và xỏ khuyên - dường như trái với phong cách dịu dàng của phần lớn VĐV trượt băng nữ. Sự khác biệt cùng tinh thần đam mê vượt trên mọi thứ đã giúp cô chiếm được cảm tình của số đông người hâm mộ thể thao. Ảnh: The New York Times.
Trở thành nhà vô địch quốc gia khi mới 13 tuổi, Liu giải nghệ ở tuổi 16, nghỉ thi đấu 2,5 năm, rồi bất ngờ trở lại và giành chức vô địch thế giới. Cô từng chia sẻ về lý do giải nghệ bởi không còn thấy mình "sống trong trượt băng". Cô nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ chỉ có tập luyện, thiếu vắng các hoạt động của những đứa trẻ bình thường. Ảnh: alysaxliu/Instagram.
|
Trong 4 năm "nghỉ hưu", Liu đã cho phép mình tận hưởng những điều trước đây chưa từng biết. Cô gần như không chạm vào giày trượt băng, dành thời gian du lịch và trải nghiệm. Liu cũng đăng ký học ngành Tâm lý học tại UCLA, sống ở ký túc xá, trải nghiệm đời sống sinh viên. Ảnh: Reuters.
|
Giờ đây ở tuổi 20, cô đã trình diễn một bài thi không mắc lỗi, phản ánh trọn vẹn giai điệu bài nhạc MacArthur Park. Liu, người được ví như "nữ hoàng của các cú nhảy ba vòng", đã xuất sắc thực hiện những cú nhảy cực khó để giành lấy tấm huy chương Olympic đầu tiên của người Mỹ ở nội dung này kể từ năm 2006. Ảnh: The Guardian.
