Hai người con gái trái ngược của MC Quyền Linh

Đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, Lọ Lem (tên thật: Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) - con gái đầu lòng của MC Quyền Linh - đăng tải bộ ảnh diện cổ phục chào năm mới, hút hơn 115.000 lượt tương tác trên Instagram. Tiếp tục duy trì phong độ nhan sắc, Lọ Lem xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, nền nã thường thấy và nhận nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình.
Thời gian qua, dù không hoạt động nghệ thuật, Lọ Lem luôn là cái tên thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài nổi bật. Con gái MC Quyền Linh cao hơn 1,7 m, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Gu thời trang của cô tạo cảm giác gần gũi và nữ tính khi thường bao gồm các màu pastel và kiểu váy mềm mại, ngọt ngào.
Lọ Lem hiếm khi mặc hay trang điểm gợi cảm và trung thành với mái tóc đen dài, uốn nhẹ nhàng. Bởi vậy, cô được nhiều dân mạng ưu ái gọi là "nàng thơ" hay "bạch nguyệt quang". Ái nữ nhà Quyền Linh cũng nhận thiện cảm khi có tài hội họa, hiện chọn theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT.
Trong khi đó, Hạt Dẻ (tên thật: Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) lại gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, có phần gợi cảm ở tuổi 18. Cô thường xuyên diện đồ ôm, cắt xẻ khoe khéo thân hình thon gọn, đặc biệt là đôi chân dài.
Bên cạnh tài năng chơi đàn, vẽ tranh, Hạt Dẻ còn dành niềm yêu thích cho bộ môn bóng rổ, thường chơi ở vị trí shooting guard (hậu vệ ghi điểm). Cô hiện thi đấu cho đội JamFam, từng tham gia giải năng khiếu U18 và Giải bóng rổ cúp các CLB trẻ toàn quốc - Cúp NYCC 2025.
So với chị gái, Hạt Dẻ có phần trầm tính hơn, độ nổi tiếng cũng không cao bằng chị. Tuy nhiên, theo chia sẻ của mẹ, doanh nhân Dạ Thảo, cô con gái út sống tình cảm, quan tâm tới mọi người và thường thường khiến người khác "tan chảy" bằng nhiều câu nói và hành động ân cần.
Dù phong cách trái ngược, Lọ Lem và Hạt Dẻ đều nhận nhiều lời tán dương nhờ hình ảnh đẹp, tích cực cùng phong cách cá nhân, sức hút riêng nổi bật. Mỗi khi xuất hiện chung, cặp chị em cũng cho thấy sự hòa hợp, khiến nhiều người hâm mộ thích thú.
