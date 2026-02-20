Hoa khôi bóng chuyền khoe ảnh Tết trong biệt thự nhà chồng thiếu gia

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đánh dấu năm đầu tiên vợ chồng hoa khôi bóng chuyền Trần Việt Hương lên chức cha mẹ. Hình ảnh gia đình nhỏ trong căn biệt thự ở Sơn La thu hút sự chú ý.

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), Việt Hương đăng tải hình ảnh đón năm mới bên chồng con ở Sơn La. Trong loạt hình, hoa khôi bóng chuyền diện áo dài truyền thống, thần sắc rạng rỡ.

"Có mai, có quất, có đào. Có thêm Sữa nữa ngọt ngào cả năm", cô chú thích, tiết lộ biệt danh của con đầu lòng là bé Sữa.

Bài đăng mới nhất là một trong những lần ít ỏi Việt Hương chia sẻ hình ảnh không gian biệt thự nhà chồng trên mạng xã hội. Cơ ngơi rộng lớn, sang trọng với nhiều đồ nội thất gỗ, mạ vàng khiến nhiều người theo dõi trầm trồ.

Hình ảnh chào năm mới cũng là lần đầu tiên hoa khôi bóng chuyền xuất hiện trở lại sau khi sinh con đầu lòng. Bé Sữa chào đời vào đầu tháng 1 vừa qua. Sau khi sinh con, Việt Hương cũng nhận nhiều lời khen trên trang cá nhân khi sớm lấy lại vóc dáng thon gọn.

Việt Hương rạng rỡ bên chồng con trong những ngày đầu năm mới.

Thời điểm con tròn 1 tháng tuổi, Việt Hương cũng trải lòng về thiên chức làm mẹ. Cô chia sẻ vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu được gặp con, được chạm vào con, tiếng khóc của con. "Tất cả còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua, yêu lắm em bé của mẹ, lớn chậm thôi để mẹ kịp nhớ", cô tâm sự.

Trần Việt Hương (sinh năm 1998, quê Phú Thọ) là phụ công nổi tiếng của đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin. Ngoài ngoại hình sáng, chiều cao 1,78 m, cô hút fan nhờ tài năng nổi bật, từng được gọi lên nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia.

Việt Hương là thành viên của tuyển bóng chuyền Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 31 hay cùng đội tuyển trẻ Việt Nam tranh tài tại giải bóng chuyền vô địch trẻ Đông Nam Á và U19 châu Á năm 2016.

Tháng 9/2024, Việt Hương về chung một nhà với Vương Anh (quê Sơn La), cựu học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, được gọi là "thiếu gia phố núi" nhờ xuất thân trong gia đình khá giả. Hình ảnh cặp đôi tổ chức hôn lễ tại một khách sạn sang trọng hay chụp 5 bộ ảnh cưới với nhiều concept khác nhau từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Việt Hương được gọi là hoa khôi bóng chuyền nhờ nhan sắc nổi bật.