Bà ngoại hơn 80 tuổi lì xì mỗi cháu 1 chỉ vàng gây sốt

Thay vì tiền mặt, cụ bà hơn 80 tuổi ở Ninh Bình lì xì mỗi cháu 1 chỉ vàng trong dịp Tết năm nay để có ý nghĩa kỷ niệm.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc bà mừng tuổi các cháu dịp Tết thu hút sự chú ý. Thay vì lì xì tiền mặt như thường lệ, bà chuẩn bị sẵn nhẫn vàng, mỗi cháu 1 chỉ, giá hiện tại khoảng 18 triệu đồng.

Chủ nhân đoạn video là Minh Hằng, hiện sống tại Kim Bảng, Hà Nam (nay thuộc phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình).

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Hằng cho biết mọi năm, bà thường mừng tuổi tiền mặt cho các cháu. Năm nay, bà quyết định chuyển sang lì xì bằng vàng để bền hơn và mang ý nghĩa kỷ niệm sâu sắc. Hằng gọi vui bà ngoại là "ngân hàng quyền lực nhất khu vực".

Năm nay, ông bà ngoại của Hằng hơn 80 tuổi, vẫn minh mẫn và vui vẻ sum họp bên con cháu mỗi dịp Tết đến xuân về. Gia đình có truyền thống đoàn tụ, mọi người đều về nhà ông bà để ăn uống, chúc Tết và nhận lì xì.

Gia đình Hằng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày cưới cho ông bà vào năm 2023.

“Khi nhận món quà này, tôi rất xúc động vì đó là sự yêu thương và quan tâm của ông bà. Tôi và mọi người sẽ giữ lại như một kỷ niệm quý giá, để sau này nhìn lại vẫn nhớ về cội nguồn và khoảnh khắc sum vầy bên ông bà”, Hằng nói.

Không chỉ dàn cháu ngoại, các cháu nội cũng được ông bà trao quà vào thời điểm khác để đủ đầy tình thương cho tất cả con cháu.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ niềm vui khi xem hình ảnh gia đình sum họp: “Chưa cần để ý xem quà trị giá như nào nhưng nghe tiếng cười mọi người thấy hạnh phúc quá", "Vàng này có 150 triệu 1 chỉ cũng không bán vì đó là kỷ niệm. Sau này mình già mình có của cũng cho con cháu bởi sau này có mang đi theo được đâu".