Lý Đức lần đầu ăn Tết xa nhà, khoe thứ đặc biệt mẹ gửi trong vali

Phạm Lý Đức khép lại một năm 2025 thành công, bước vào 2026 với nhiệm vụ nơi đất khách. Anh mang theo nỗi nhớ nhà và hương vị Tết từ mẹ trong hành trang thi đấu tại Singapore.

Lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi V.League, lần đầu được gọi lên tuyển quốc gia, vô địch giải U23 Đông Nam Á, "xưng vương" ở SEA Games 33 đến hạng 3 giải U23 châu Á. Loạt dấu ấn liên tiếp đến với trung vệ Phạm Lý Đức (sinh năm 2003) trong năm 2025.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chính anh cũng cảm thấy mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.

"Tôi đã có một năm 2025 tuyệt vời, bùng nổ và thành công. Tôi được trải nghiệm gần như tất cả cấp độ, từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia rồi U23, mọi thứ ập đến liên tục", Lý Đức nói với Tri Thức - Znews.

Nam cầu thủ vừa đón cái Tết xa nhà đầu tiên tại Singapore, mang theo kỳ vọng về một năm 2026 bùng nổ ở những đấu trường lớn hơn.

Cú "hit" năm 2025

Xuất phát điểm từ giải hạng Nhất trong màu áo Bà Rịa Vũng Tàu, Lý Đức đã thực hiện một "cú nhảy vọt" hiếm thấy chỉ trong một mùa giải. Anh bước thẳng lên thảm cỏ khốc liệt của V.League, sau đó đặt chân lên tuyển quốc gia.

Nếu nhìn vào những danh hiệu, 2025 là một năm tròn đầy đối với cầu thủ trẻ như Lý Đức. Nhưng với chàng trung vệ, năm con rắn khiến anh cảm nhận rõ nhất về những thay đổi bên trong, nơi sự trưởng thành được nhào nặn từ áp lực nghìn cân.

Nhớ lại những ngày đầu lên chơi ở V.League, Lý Đức thừa nhận mình từng bị "ngợp". Khác xa với không khí thi đấu ở giải hạng Nhất, V.League là nơi của những "quái kiệt" ngoại binh và những đàn anh đầy tiểu xảo. Có những lúc, chàng trai trẻ cảm thấy nghẹt thở vì chưa kịp bắt nhịp với cường độ va chạm và tư duy chiến thuật đòi hỏi sự chính xác đến từng centimet.

Lý Đức có một năm thắng lợi với nhiều thành tích trên đấu trường khu vực. Ảnh: NVCC.

Thế nhưng, chính triết lý huấn luyện khắc nghiệt, những buổi tập nặng đến kiệt cùng mỗi ngày đã biến một viên ngọc thô trở nên sắc sảo.

"Lúc mới bước chân lên V.League đầu năm, tôi rất căng thẳng. Nhịp độ trận đấu nhanh, áp lực lớn, mọi thứ đều mới. Nhưng qua từng buổi tập, từng trận đấu, tôi thấy mình trưởng thành hơn, bình tĩnh, thể trạng tốt, xử lý tình huống chín chắn hơn", Lý Đức cho hay.

Trung vệ sinh năm 2003 cho rằng đỉnh cao của năm 2025 chính là chức vô địch U23 Đông Nam Á và tấm huy chương vàng SEA Games 33. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ đó, Lý Đức vẫn giữ cho mình một khoảng lặng của sự nuối tiếc.

Anh vẫn chưa thể quên được cảm giác đau đớn khi thất bại ở trận chung kết giải U23 châu Á. Đó là khoảnh khắc mà chiến thắng đã ở rất gần nhưng may mắn đã ngoảnh mặt. "Đáng lẽ tôi và đội đã có thể tiến vào chung kết", Đức nói.

Dù còn một chút tiếc nuối, Lý Đức nói anh sẽ không thay đổi lựa chọn, mà chỉ muốn làm tốt hơn trong chính hành trình mình đã đi qua. Anh muốn được ra sân nhiều hơn, va chạm, tích lũy nhiều hơn ở môi trường chuyên nghiệp.

Nhìn lại toàn bộ chặng đường, Lý Đức không xem những điều chưa trọn vẹn là sai lầm, mà là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Bởi chính những khoảng chậm, những trận đấu chưa đạt kỳ vọng, hay cả những lần phải ngồi ngoài lại là những bài học giúp anh bước vào năm 2026 với tâm thế vững vàng hơn, hiểu rõ mình cần gì và phải làm gì để tiến xa hơn.

Tết xa nhà đầu tiên

Khép lại năm 2025 bằng những thành công vang dội, Lý Đức tiếp tục lên đường sang Singapore ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2026, đối đầu với Tampines Rovers tại vòng 1/8 AFC Champions League Two. Dù kết quả không được như mong đợi, hành trình tại đảo quốc sư tử vẫn là kỷ niệm đáng nhớ với nam cầu thủ ngày đầu năm.

"Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà, còn thi đấu ở nước ngoài", anh cho hay.

Những ngày 28, 29 Tết Âm lịch, đứng giữa lòng thủ đô Hà Nội se lạnh, nhìn dòng người tấp nập chở theo những cành đào thắm, những gốc quất trĩu quả về nhà để kịp giờ đoàn viên, Lý Đức không khỏi thấy xao động.

Có những khoảnh khắc "tâm hồn treo ngược cành đào", nỗi nhớ nhà len lỏi khi phố xá nhộn nhịp chuẩn bị cho mâm cơm tất niên, nhưng ý chí của một cầu thủ chuyên nghiệp đã giúp anh khóa chặt những cảm xúc cá nhân.

Lý Đức chụp ảnh cùng bố mẹ. Ảnh: NVCC.

"Đây là lần đầu tôi đón Tết ở Hà Nội. Không khí khác quê lắm, lạnh hơn một chút, cảm giác đứng giữa mùa xuân nhưng không thật sự thuộc về nơi này. Tuy nhiên, nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Dù nhớ nhà, tôi vẫn có gia đình thứ hai là những người anh em, đồng đội tại câu lạc bộ Công an Hà Nội", Lý Đức nói.

Trong chiếc vali mang sang Singapore lần này, món đồ quý giá nhất không phải là những đôi giày thi đấu đắt tiền, mà là hũ củ kiệu và củ cải muối do chính tay mẹ làm.

Lý Đức nói đó là hương vị quê hương, là sợi dây kết nối tâm hồn anh với bếp lửa gia đình giữa nơi đất khách quê người. Những bữa cơm tại Singapore có thể thiếu bánh chưng, thiếu giò chả đúng điệu, nhưng chỉ cần một chút quà quê của mẹ, Đức cảm thấy như gia đình vẫn luôn đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường.

Đón giao thừa tại Singapore, giữa những buổi tập duy trì thể lực gắt gao, cuộc gọi video chớp nhoáng về cho bố mẹ, những lời chúc Tết vội vàng qua màn hình điện thoại chính là động lực để anh bước vào trận đấu với tinh thần cao nhất.

Bước sang năm 2026, mục tiêu của Lý Đức không dừng lại ở những giải trẻ. Khát vọng lớn nhất của anh là chiếm trọn lòng tin của ban huấn luyện để có tên trong danh sách tham dự AFF Cup và đặc biệt là Asian Cup.

"2025 đã là một năm tuyệt vời, nhưng đó chỉ là bàn đạp để tôi cất cánh cao hơn trong năm 2026", Lý Đức cho hay.

