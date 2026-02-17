Đô vật Belarus ăn Tết Việt, háo hức càn quét hội làng

Với đô vật Zakhar Dzmitrychenka, Tết Nguyên đán là dịp lễ thú vị khi kéo dài nhiều ngày, người dân ai cũng trang trí nhà cửa đầy màu sắc và tập trung vào gia đình.

Zakhar Dzmitrychenka (phải) được ví như "Thần Sấm" nhờ thân hình vạm vỡ. Ảnh: Đào Hồng Sơn/Facebook.

Trong những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, trên con đường quen thuộc từ nhà đến phòng tập MMA tại Nha Trang (Khánh Hòa), đô vật Zakhar Dzmitrychenka (sinh năm 1996) cảm nhận được không khí thay đổi ngày càng rõ rệt: đường phố, các khu chợ dường như tấp nập hơn, mọi người bắt đầu dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa.

“Tôi biết Tết chứ, đây là dịp lễ lớn nhất trong năm ở Việt Nam. Năm nay là năm ‘con ngựa’ theo 12 con giáp”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Đến Việt Nam sinh sống từ năm 2023, Zakhar dành sự háo hức đặc biệt với Tết. Với anh, đây không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là dấu mốc để hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam và hành trình hòa nhập của chính mình nơi đây.

Ăn Tết ở Hà Nội

Nhớ lại năm đầu tiên cùng vợ đến Việt Nam sinh sống, đô vật người Belarus vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ, trong đó có Tết. Anh kể giống nhiều khách du lịch ngoại quốc khi đó, vợ chồng anh thắc mắc khi nhiều người xung quanh không đi làm, ăn diện hơn ngày thường và anh “hoang mang” khi thấy hàng loạt hàng quán đóng cửa cho đến khi được người quen lý giải.

Tới cái Tết thứ hai năm 2025, Zakhar bắt đầu quen hơn với những truyền thống, phong tục thú vị của người Việt. Anh được bạn rủ đến chơi nhà, thưởng thức bánh tét, thịt kho, mứt tết và tham gia các trò chơi dân gian.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự chào đón nồng hậu của mọi người. Trong những ngày Tết, tình bạn và các mối quan hệ trở nên thật sâu sắc và chân thành. Mọi thứ trong dịp này đều mang ý nghĩa - từ việc dọn dẹp nhà cửa cho đến những lời mọi người nói với nhau. Tất cả đều rất chu đáo và đẹp đẽ”, anh nói.

Zakhar và bà xã đến Nha Trang sinh sống từ năm 2023. Ảnh: NVCC.

Không giống Belarus quê hương anh, nơi đón Tết (Dương lịch) thường chỉ là một đêm ăn mừng, Zakhar thích thú khi khám phá ra Tết Nguyên đán ở Việt Nam kéo dài nhiều ngày, mang đầy màu sắc và tập trung rất nhiều vào gia đình, truyền thống cũng như sự tôn trọng quá khứ.

“Mọi người trở nên điềm tĩnh và tử tế hơn. Ai cũng chậm lại và hướng về gia đình. Bầu không khí đó rất mạnh mẽ”, anh nhận xét.

Tết Nguyên đán còn là dịp để chàng trai Belarus học thêm nhiều từ mới trong tiếng Việt - ngôn ngữ anh thừa nhận không dễ để chinh phục.

Trong Tết, tiếng Việt càng trở nên “thử thách” hơn khi mọi người nói nhanh và sử dụng nhiều cách diễn đạt truyền thống. Dù không hiểu toàn bộ, anh vẫn vui mỗi lần cảm nhận được ý nghĩa chung, là những câu chúc tụng, lời cầu nguyện may mắn.

Năm nay, thay vì tiếp tục mừng năm mới ở Nha Trang, vợ chồng Zakhar ra Hà Nội ăn Tết cùng một số người bạn, tận hưởng cái lạnh của miền Bắc.

“Năm ngoái tôi đã tham gia các giải vật truyền thống của Việt Nam tại đó và trải nghiệm ấy để lại trong tôi ấn tượng rất mạnh. Hà Nội có một tinh thần rất đặc biệt, nhất là trong những ngày Tết, và tôi muốn được cảm nhận lại bầu không khí đó”, anh chia sẻ.

Chuẩn bị cho hội vật làng

Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, tên tuổi của Zakhar phủ sóng khắp mạng xã hội Việt, gắn với biệt danh “Thần Sấm” khi càn quét nhiều hội vật làng, từ các sân sới ở Triều Khúc, Châu Phong cho đến Phù Khê.

Hình ảnh anh nhấc bổng đô vật Masafumi Arikawa (Nhật Bản) hay thi đấu với đô vật 130 kg Nguyễn Thị Thanh Trúc (Việt Nam) thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên Facebook.

Đặc biệt, trận đấu giữa Zakhar và Hiếu Khổng Lồ (VĐV Hà Văn Hiếu, tượng đài làng vật Việt Nam) ở sân đình Mẫn Xá (huyện Yên Phong cũ, tỉnh Bắc Ninh) đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương và người hâm mộ kéo đến theo dõi.

Zakhar gây chú ý với nhiều trận đấu tại sới vật làng miền Bắc năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Suốt 12 hiệp đấu, hơn 2 giờ đồng hồ, cả hai cống hiến nhiều pha đối đầu đẹp mắt. Cuối cùng, trận đấu bất phân thắng bại, hai đô vật cùng chia đôi số tiền thưởng từ các nhà tài trợ trong tiếng reo hò của những khán giả có mặt.

“Đó thực sự là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất với tôi. Mọi thứ từ bầu không khí, sự cổ vũ của khán giả và cơ hội so găng với đô vật nổi tiếng Việt Nam, thật tuyệt vời”, anh chia sẻ.

Ngoài kỹ thuật điêu luyện, hình thể ấn tượng, điều đô vật Belarus để lại trong lòng người yêu bộ môn này còn là tinh thần thể thao và sự hòa nhập với văn hóa địa phương. Hình ảnh anh đóng khố, thực hiện nghi thức se đài thuần thục từng khiến nhiều người thích thú, tán thưởng.

Trở lại mùa hội làng 2026, “Thần Sấm” 30 tuổi dự định tiếp tục tham dự các sới vật để giao lưu, tìm hiểu thêm về bộ môn truyền thống này.

“Năm nay, tôi hy vọng có thể mang đến những ấn tượng và cảm xúc mới cho khán giả cũng như người hâm mộ. Với tôi, đây không chỉ là thể thao, mà còn là văn hóa và sự kết nối”, anh bày tỏ.