Fan nữ vây kín Lý Đức ở sân Hàng Đẫy

Sau trận đấu của CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers, trung vệ Lý Đức bị nhiều người hâm mộ vây quanh xin chữ ký, chụp hình chung.

Lý Đức bị fan nữ vây kín ở sân Hàng Đẫy Cầu thủ U23 Việt Nam được nhiều người hâm mộ chờ sẵn để xin chữ ký, chụp hình sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers tối 4/2.

Tối 4/2, trung vệ Lý Đức nằm trong đội hình ra sân của CLB Công an Hà Nội ở lượt cuối vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26, gặp Tampines Rovers. Đây được xem là trận đấu thủ tục bởi sau thất bại trước Selangor FC, đại diện Việt Nam đã chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng.

Ngay sau trận đấu, nhiều người hâm mộ đã đứng chờ ở bên ngoài sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) với hy vọng được chụp hình chung, xin chữ ký của các cầu thủ. Trong đó, trung vệ Lý Đức là một trong những cầu thủ "hút" fan nhất.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trung vệ sinh năm 2003 chật vật trong "vòng vây" của nhiều người hâm mộ, phần lớn là nữ. Giữa cảnh nhốn nháo, Lý Đức bận rộn vừa ký tặng vừa chụp ảnh với các cổ động viên. Anh liên tục nói: "Từ từ, chờ anh chút" để ổn định, trấn an người hâm mộ.

Tình huống kéo dài hàng chục phút khiến sau đó, một người quen của nam trung vệ phải tiến tới giải vây, xin cho anh về nghỉ ngơi.

Nhiều người hâm mộ đến nhà Lý Đức ở Tây Ninh xin chữ ký, chụp hình chung hồi cuối tháng 1. Ảnh: Văn Nguyện.

Phạm Lý Đức (quê Tây Ninh) là một trong những cầu thủ vụt nổi tiếng sau vòng chung kết U23 châu Á 2026, giải đấu tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành hạng 3. Ngoài phong độ trên sân cỏ, anh gây ấn tượng nhờ ngoại hình điển trai, 6 múi, chiều cao 1,82 m.

Sau giải U23 châu Á, ngôi nhà của gia đình Lý Đức ở Tây Ninh cũng được nhiều người hâm mộ tìm đến check-in, xin chụp hình. Anh cũng có ít ngày nghỉ ngơi bên gia đình vào cuối tháng 1 trước khi trở lại tập trung cùng câu lạc bộ thi đấu. Anh khoác áo CLB Công an Hà Nội từ tháng 7/2025.

Lý Đức ngại ngùng khi chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng Cầu thủ Lý Đức cho biết anh thích mẫu người con gái biết chơi thể thảo, năng động, đặc biệt là thấu hiểu tính chất công việc của một cầu thủ.