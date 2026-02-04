Lý Đức và 'hoa khôi bắn súng' trước khi công khai ảnh hẹn hò

Thậm chí ngay sau SEA Games, Thanh Thảo còn bị bắt gặp xuất hiện tại nhà của Lý Đức ở Tây Ninh, càng dấy lên suy đoán về độ thân thiết của hai người. Cùng thời điểm, Thanh Thảo làm rõ về việc đã chia tay bạn trai cũ là vận động viên bắn súng Vũ Tiến Nam, khẳng định cả hai không còn qua lại. Tuy nhiên trước tin đồn tìm hiểu Lý Đức, cô không lên tiếng. Ảnh: @chimchichbong/TikTok.