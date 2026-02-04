Lý Đức và 'hoa khôi bắn súng' trước khi công khai ảnh hẹn hò

|
Tối 2/2, Phí Thanh Thảo khiến dân mạng "dậy sóng" khi đăng tải bức ảnh bên trung vệ Phạm Lý Đức trên mục story Instagram. Trong hình, cả hai nắm tay thân mật, Lý Đức nhìn "hoa khôi bắn súng" một cách tình tứ. Cùng ngày, một số người hâm mộ cũng bắt gặp cặp đôi xuất hiện ở một quán cà phê trong trang phục tương tự. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Instagram.
Bức hình cũng là "bằng chứng" hẹn hò mới nhất của Lý Đức và Phí Thanh Thảo sau thời gian dính tin đồn yêu đương từ cuối năm 2025. Nhiều người hâm mộ cho rằng trong thời gian tới khi thoải mái hơn, cả hai sẽ sớm chia sẻ thêm nhiều hình ảnh bên nhau. Ảnh: Phí Thanh Thảo, Phạm Lý Đức/Facebook.
|
Trước đó tại SEA Games 33, Thanh Thảo và Lý Đức bắt đầu được người hâm mộ "đẩy thuyền" khi có nhiều tương tác thú vị. Trong một cuộc phỏng vấn, "hoa khôi bắn súng" từng nói thích nhất "cầu thủ số 3" (số áo đấu của Lý Đức - PV). Ánh mắt nữ xạ thủ nhìn lén nam trung vệ trong một bức ảnh anh selfie với fan cũng được một số người tinh ý phát hiện.
|
Thậm chí ngay sau SEA Games, Thanh Thảo còn bị bắt gặp xuất hiện tại nhà của Lý Đức ở Tây Ninh, càng dấy lên suy đoán về độ thân thiết của hai người. Cùng thời điểm, Thanh Thảo làm rõ về việc đã chia tay bạn trai cũ là vận động viên bắn súng Vũ Tiến Nam, khẳng định cả hai không còn qua lại. Tuy nhiên trước tin đồn tìm hiểu Lý Đức, cô không lên tiếng. Ảnh: @chimchichbong/TikTok.
|
Dù vậy, nữ xạ thủ và nam trung vệ không ngần ngại tương tác trên mạng xã hội. Ngoài liên tục "thả tim" các bài đăng của Thanh Thảo, Lý Đức còn để lại bình luận khen ngợi cô hay gọi trêu chọc là "đồng chí". Khi tuyển U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết U23 châu Á 2026, Thanh Thảo cũng nhanh chóng chia sẻ bài đăng với nội dung an ủi, động viên Lý Đức cùng đồng đội. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.
|
Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lý Đức cho biết anh thích mẫu bạn gái yêu thể thao, thấu hiểu được cuộc sống, lịch thi đấu của cầu thủ bóng đá. Với mô tả này, không ít cổ động viên cho rằng khá "khớp" với nữ xạ thủ sinh năm 2004. Ảnh: Văn Nguyện.
Đều là những vận động viên nổi bật của thể thao Việt Nam, Lý Đức và Thanh Thảo được nhiều người hâm mộ ủng hộ chuyện tình cảm. Dưới các bài đăng của cặp đôi, nhiều dân mạng thường để lại bình luận mong cả hai sớm công khai hẹn hò và chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Ảnh: Phạm Lý Đức, Phí Thanh Thảo/Facebook.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.