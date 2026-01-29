Gia đình Xuân Son, Văn Lâm hội ngộ gây sốt

Khoảnh khắc thân thiết giữa gia đình 2 tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Xuân Son và Đặng Văn Lâm khiến người hâm mộ thích thú.

Xuân Son và Văn Lâm là đồng đội cũ trong màu áo CLB Bình Định nên có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Dang Van Lam/Facebook.

Tối 28/1, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ khoảnh khắc gia đình anh gặp gỡ tiền đạo Nguyễn Xuân Son và vợ con trên trang cá nhân. Cuộc hội ngộ diễn ra ở Ninh Bình - nơi Văn Lâm đang thi đấu cho CLB Ninh Bình.

Ở phần bình luận, Xuân Son viết và gắn tên vợ chồng Văn Lâm: “Em yêu gia đình anh, anh trai của em. Em hy vọng các con của chúng ta lớn lên cùng nhau và hai gia đình luôn ở bên nhau”.

Văn Lâm cũng đáp lại đầy tình cảm: “Anh chị cũng yêu gia đình em! Sẽ có nhiều khoảnh khắc như thế này nữa”.

Trước đó, Yến Xuân - vợ Văn Lâm - chia sẻ clip con trai Lâm Minh (biệt danh bé Gấu) vui vẻ chơi cùng 2 con trai của Xuân Son. Khoảnh khắc thân thiết giữa gia đình 2 tuyển thủ Việt Nam khiến người hâm mộ thích thú. Xuân Son và Văn Lâm là đồng đội cũ trong màu áo CLB Bình Định nên có mối quan hệ thân thiết.

Đây không phải lần đầu tiên gia đình Văn Lâm và Xuân Son có màn tương tác gây sốt. Tháng 9 năm ngoái, sau một trận so tài giữa CLB Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định tại V-League 2025/26, Văn Lâm đã có động tác "xin vía" đá bóng giỏi khi vuốt chân Xuân Son rồi quay lên chạm vào chân con trai nhỏ.

Trước hành động hài hước của chàng "gấu Nga", Xuân Son vừa bế em bé vừa bật cười. Những người có mặt cũng tỏ ý cổ vũ đầy phấn khích. Khoảnh khắc tương tác dễ thương này được Yến Xuân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Vợ chồng thủ môn Đặng Văn Lâm mới chào đón con trai đầu lòng vào tháng 2/2025, đặt tên là Đặng Lâm Minh. Yến Xuân từng có lần đưa em bé đi cổ vũ chồng thi đấu. Hiện gia đình sinh sống ở một biệt thự tại Hưng Yên, sát Hà Nội.

Trong khi đó, hôm 26/1, Xuân Son vừa kỷ niệm 8 năm kết hôn với bà xã Marcele Seippel. Cả hai gặp gỡ vào năm 2015 và kết hôn vào tháng 1/2018 sau 3 năm hẹn hò. Hai người đã có với nhau 2 con trai. Tiền đạo gốc Brazil hiện thi đấu cho Thép Xanh Nam Định và có màn trở lại ấn tượng sau 10 tháng điều trị chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.