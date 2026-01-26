Xuân Son vừa gửi lời yêu đến bà xã Marcele Seippel nhân ngày kỷ niệm 8 năm kết hôn trên trang cá nhân.

Cầu thủ Xuân Son chụp ảnh cùng vợ Marcele Seippel. Ảnh: rafaelson_10/Instagram.

Tối 26/1, Nguyễn Xuân Son (tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes) đăng tải bài viết trên Instagram mừng 8 năm ngày cưới bà xã Marcele Seippel.

Nam tiền đạo gốc Brazil viết: "8 năm kết hôn với người phụ nữ tốt nhất thế giới. Thật hạnh phúc khi được sống cùng em, tình yêu của anh và anh muốn dành thêm 100 năm nữa bên em. Mãi yêu em bé". Anh đính kèm bức ảnh chụp cùng vợ trên du thuyền.

Xuân Son kỷ niệm 8 năm cưới vợ Ảnh: rafaelson_10/Instagram.

Xuân Son và vợ Marcele Seippel gặp gỡ vào năm 2015 và nhanh chóng thành tình đầu của nhau. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi kết hôn vào tháng 1/2018 và có với nhau hai con trai. Nam tiền đạo từng tiết lộ vợ là người đồng hành trong những ngày đầu bước chân vào sự nghiệp bóng đá.

Marcele Seippel cùng Xuân Son đến từng quốc gia bao gồm Nhật Bản vào năm 2018 và Việt Nam vào năm 2020, để anh theo đuổi sự nghiệp. Tháng 9/2024, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định hoàn tất thủ tục nhập tịch cho nam tiền đạo và lấy tên Việt Nam là Xuân Son.

Tháng 11/2024, FIFA cho phép Xuân Son thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và góp mặt vào danh sách Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 (ASEAN Cup 2024). Anh bắt đầu ghi dấu ấn với người hâm mộ Việt Nam từ đó. Những bàn thắng của Xuân Son giúp đội tuyển "chiến binh sao vàng" tiến sâu vào vòng chung kết. Sau mùa giải, anh giành giải Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024.