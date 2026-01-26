'Biển' fan vây kín Đình Bắc

Bức ảnh Đình Bắc nổi bật giữa vòng vây người hâm mộ, ống kính máy ảnh và điện thoại liên tục hướng về phía nam cầu thủ tại một sự kiện ở Hà Nội thu hút sự chú ý trên MXH.

Bức ảnh gây chú ý của Đình Bắc. Ảnh: whos.cyhies_.

Tối 25/1, hàng trăm người hâm mộ có mặt một trung tâm thương mại ở Hà Đông (Hà Nội) để tham gia buổi giao lưu cùng Nguyễn Đình Bắc. Sự xuất hiện của Vua phá lưới U23 châu Á khiến đám đông vỡ òa. Ban tổ chức huy động lực lượng bảo vệ để đưa Đình Bắc vào khu vực sân khấu.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trên được lan truyền sau khi một tài khoản trên Threads đăng tải vào tối cùng ngày.

Bên dưới, không ít hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình ngày càng sáng sân khấu cùng sự tự tin của tuyển thủ U23 Việt Nam, ví von nam tiền vệ toát ra "hào quang nam chính", trông như "tổng tài".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về ngoại hình và phong thái, không ít người hâm mộ nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là chuyên môn. Một bình luận được chú ý viết: "Hào quang chỉ là bên ngoài, mong Đình Bắc giữ được sự tập trung để phát triển đúng hướng".

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc là một trong số cái tên để lại dấu ấn nhất cho người hâm mộ Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung. Anh được trao cơ hội ra sân trong nhiều thời điểm quan trọng. Các màn thể hiện của tiền vệ giúp tuyển U23 tiến sâu tại giải đấu.

Dù vẫn còn những hạn chế của một cầu thủ trẻ, Đình Bắc cho thấy tiềm năng phát triển rõ rệt và từng bước khẳng định vai trò trong đội hình U23 Việt Nam, góp phần vào hành trình thi đấu đầy cảm xúc của toàn đội tại đấu trường châu lục.

Đình Bắc ăn mừng sau trận đấu trong giải VCK châu Á ngày 13/1. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.