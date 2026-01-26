Đêm trắng ở nhà Đình Bắc khi U23 Việt Nam quật ngã Hàn Quốc

Căn nhà của gia đình Nguyễn Đình Bắc nhộn nhịp khách đến chia vui, chúc mừng sau thành công của nam tiền đoạ và đồng đội tại VCK U23 châu Á.

Bố mẹ Đình Bắc đợi con trai về ăn mừng hành trình đáng nhớ ở giải U23 châu Á. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đình Ấp - bố cầu thủ Đình Bắc - vẫn còn nguyên niềm vui vào đêm 23/1, khi con trai ông cùng đồng đội đánh bại U23 Hàn Quốc một cách quả cảm, qua đó giành hạng 3 tại giải U23 châu Á 2026.

Tối hôm đó, gia đình ông tập trung cùng người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) và một số cổ động viên từ địa phương lân cận tới theo dõi trận đấu. Một màn hình LED lớn được dựng lên giữa sân bóng đá, nơi hàng nghìn cặp mắt dõi theo từng đường bóng trên sân.

Khoảnh khắc thủ môn Văn Bình đẩy thành công loạt luân lưu thứ 7 của U23 Hàn Quốc và Thanh Nhàn "kết liễu" đội bóng xứ kim chi bằng cú sút hoàn hảo ngay sau đó, gia đình ông Ấp cùng các cổ động viên vỡ òa trong hạnh phúc.

"Sau trận đấu, nhiều người quen, cổ động viên kéo tới nhà tôi chúc mừng, chia vui. Đến khoảng 4h sáng, những lượt khách cuối cùng mới ra về", ông Ấp kể, nói thêm dù sau một đêm trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và giao lưu với mọi người, ông không thấy quá mệt mà tràn đầy hưng phấn.

Ngay khi U23 Việt Nam chiến thắng, vợ chồng ông Ấp cũng nhanh chóng gửi tin nhắn chúc mừng con trai. Ông chia sẻ hai bố con vốn không thường xuyên gọi điện mà chủ yếu trao đổi qua những dòng tin như vậy.

"Vợ chồng tôi ở nhà thì biết các tin tức về con, trận đấu qua tivi rồi. Còn Bắc cũng lắp camera an ninh ở nhà, muốn thấy chúng tôi đang làm gì cũng chỉ cần vào camera xem là biết luôn", ông giải thích.

Đình Bắc trong vòng tay của người hâm mộ khi trở về Việt Nam tối 24/1. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 24/1, Đình Bắc đã cùng đội tuyển trở về Việt Nam. Tuy nhiên, vì một số kế hoạch từ trước, anh chưa thể ngay lập tức về Nghệ An nghỉ ngơi, chia vui cùng gia đình, dự kiến khoảng 27/1 mới có thể hội ngộ. Vì vậy, ông Ấp cũng dự định chờ con trai về mới tính chuyện mở tiệc ăn mừng.

Khi được hỏi liệu có món quà gì "thưởng nóng" để khích lệ Đình Bắc sau giải đấu thành công, ông bố Nghệ An hóm hỉnh: "Vợ chồng tôi chỉ có mấy sào ruộng thôi, con thích làm ruộng thì về lúc nào cũng có".

Tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, Nguyễn Đình Bắc là một trong những nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Kim Sang-sik. Ngôi sao sinh năm 2004 đóng vai trò là mũi nhọn tấn công, góp công không nhỏ vào những chiến thắng của toàn đội.

Đặc biệt, chân sút Nghệ An còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới U23 châu Á" với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Sau giải đấu, Đình Bắc cũng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất của U23 Việt Nam.