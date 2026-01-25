Đình Bắc khoe 'thành quả nhỏ' gây sốt

Hình ảnh Đình Bắc bên danh hiệu Quả bóng bạc 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc 2025 nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, chúc mừng từ người hâm mộ.

Đình Bắc khoe thành quả giành được trong thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Ngày 25/1, sau khi trở về từ Saudi Arabia, Đình Bắc đăng tải bức ảnh chụp với hai danh hiệu "Quả bóng bạc nam 2025" và "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc 2025" trên trang cá nhân.

"Thành quả nhỏ của bản thân. Cố gắng và nỗ lực hơn nữa ạ", anh chú thích.

Bài đăng của cầu thủ sinh năm 2004 nhanh chóng nhận được hơn 100.000 lượt tương tác và bình luận chúc mừng từ cổ động viên.

"Á chà nhẫn được chứ", đồng đội Nguyễn Nhật Minh trêu chọc, chú ý món trang sức trên tay Đình Bắc. "Đức mượn cái túi nhen Bắc", Lý Đức cũng bình luận hóm hỉnh, đề cập một chi tiết khác trong bức hình.

Chia sẻ lại một video cũ của Đình Bắc, đàn anh Quế Ngọc Hải viết: "Thua GCL (Gia Cát Lượng - PV) mỗi cái quạt".

Trở về từ vòng chung kết U23 châu Á cũng là lúc Đình Bắc mới được tận tay cầm hai danh hiệu này. Trước đó, gala trao giải tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 12/2025, đúng lúc anh đã tập trung cùng đồng đội tại Qatar để tập huấn theo kế hoạch đã được thống nhất từ trước.

Đình Bắc thi đấu ấn tượng từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á. Ảnh: Duy Hiệu.

Thời điểm đó, tiền đạo sinh năm 2004 cũng nhận nhiều lời khen khi quyết định chuyển toàn bộ số tiền thưởng trị giá 45 triệu đồng từ hai danh hiệu cho Ban Vận động Cứu trợ Trung ương như một cách thể hiện trách nhiệm xã hội và mong muốn san sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.

Nguyễn Đình Bắc hiện là một trong những ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam. Anh duy trì phong độ ấn tượng qua hai giải đấu gần nhất là SEA Games 33 và U23 châu Á, nơi anh cùng đồng đội lần lượt lên ngôi vô địch và hạng ba.

Cầu thủ quê Nghệ An không ít lần chiếm sóng mạng xã hội sau những pha xử lý bóng xuất thần hay bàn vào lưới các đối thủ sừng sỏ ở châu lục. Đặc biệt, anh còn xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên làm được điều này.