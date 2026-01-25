Thủ môn Li Hao xin lỗi

Sau trận chung kết với U23 Nhật Bản, thủ môn Li Hao không giấu nổi sự buồn bã đồng thời lên tiếng chia sẻ trên trang cá nhân.

Li Hao buồn bã sau trận chung kết với U23 Nhật Bản.

Tối 24/1 (giờ Việt Nam), U23 Trung Quốc để thua đậm 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết giải U23 châu Á 2026.

Trận chung kết cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 5 lượt trận, khung thành của thủ môn Li Hao - được mệnh danh là "Vạn lý trường thành" của U23 Trung Quốc - đã lần đầu rung lên. Anh có một buổi tối vất vả trước sức tấn công dữ dội, áp đảo của các "Samurai xanh".

Việc phải vào lưới nhặt bóng 4 lần cũng góp phần khiến Li Hao để vuột mất danh hiệu "thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết U23 châu Á 2026" vào tay Ruki Araki của U23 Nhật Bản.

Sau trận chung kết, hình ảnh Li Hao cúi gằm mặt, liên tục lấy khăn che mặt, lau nước mắt được nhiều người chia sẻ. Anh cũng được nhiều đồng đội tiến tới an ủi, động viên. Trên mạng xã hội Trung Quốc, từ khóa "Li Hao khóc" thậm chí lọt top tìm kiếm.

Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn sinh năm 2004 nói với truyền thông: "Trước hết, tôi muốn nói lời xin lỗi. Tôi đã không thể cản phá những cú sút đó, khiến người hâm mộ trên khắp cả nước và các đồng đội của tôi thất vọng".

Khi được hỏi liệu có nuối tiếc khi không giành danh hiệu "thủ môn xuất sắc nhất", anh bày tỏ: "Chúng tôi không giành được chức vô địch mới là điều đáng tiếc nhất". Li Hao cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm khi trở về, nhắn nhủ nếu có cơ hội trong tương lai sẽ cố gắng hết sức để cùng đồng đội giành chức vô địch.

Li Hao có một mùa giải thành công với U23 Trung Quốc.

Rạng sáng 25/1, Li Hao cũng chia sẻ lại một số hình ảnh trong giải đấu và có bài chia sẻ trên trang cá nhân: "Nhận thức rõ được khoảng cách, tôi sẽ quay về tập luyện chăm chỉ để giành chiến thắng ở những trận đấu lẽ ra chúng tôi phải làm được, giữ vững vị trí của mình và tiếp tục hướng lên phía trước".

Nam thủ thành cũng gửi lời cảm ơn, xin lỗi những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội để khiến khán giả tự hào hơn.

Tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay, Li Hao được xem là một trong những cầu thủ nổi bật khi thể hiện phong độ ấn tượng. Anh nhiều lần có pha cứu thua cho đội nhà, xuất sắc giữ sạch lưới cho đến trận chung kết.

Tên tuổi của Li Hao cũng trở nên nổi tiếng tại quê nhà sau giải đấu. Trên mạng xã hội, loạt bài đăng về anh luôn nhận được sự tương tác lớn cùng nhiều bình luận khen ngợi.