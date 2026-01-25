Ánh mắt bất lực của Li Hao

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc bày tỏ nỗi tiếc nuối khi "vạn lý trường thành" Li Hao thủng lưới 4 lần trong trận chung kết.

Li Hao bất lực sau khi liên tục thủng lưới trước đối thủ Nhật Bản.

Tối 24/1, U23 Nhật Bản thắng U23 Trung Quốc với tỷ số áp đảo 4-0 để lên ngôi vô địch U23 châu Á 2026. Dù không chiến thắng, người hâm mộ xứ Trung vẫn dành sự khích lệ khi đội bóng nước nhà lần đầu giành ngôi vị cao sau 6 năm chưa bước vào bán kết.



Tiếc nuối lớn nhất của fan bóng đá Trung Quốc đến từ việc thủ môn Li Hao đã không thể duy trì thành tích sạch lưới từ đầu giải.

Ở phút 12 của trận đấu, mành lưới của U23 Trung Quốc rung lên sau cú sút của tiền đạo mang áo số 14 Yuto Ozeki của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên thủ môn được mệnh danh "Vạn lý trường thành" thủng lưới tại VCK U23 châu Á.

Chỉ ít phút sau, Trung Quốc nhận thêm một bàn thua sau cú sút của Kosei Ogura. Phút 60, cách biệt bàn thắng nâng lên 3-0 cho U23 Nhật Bản sau pha đá phạt penalty từ tiền vệ Ryunosuke Sato.

Càng về cuối trận đấu, Li Hao dần lộ vẻ bất lực trước sức công phá của đội bóng áo xanh. Khoảnh khắc thẫn thờ trước khung thành của thủ môn sinh năm 2003 lan truyền khiến fan xót xa.

Phút 76, tiền vệ Ogura lập cú đúp bàn thắng vào lưới U23 Trung Quốc. Từ khán đài, những người cổ vũ cho đội bóng áo cam bày tỏ sự hụt hẫng và tiếc nuối.

Khoảnh khắc Li Hao lần đầu phải vào lưới nhặt bóng tại VCK U23 châu Á 2026.

Trên các trang tin và nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc để lại bình luận hụt hẫng khi các cầu thủ đội nhà liên tục để thủng lưới. Li Hao, người được đặt niềm tin lớn khi giữ sạch lưới suốt các trận trước chung kết, đã không thể duy trì thành tích "bất bại" trước "Samurai xanh".

"Đúng như dự đoán, trình độ bóng đá nói chung rất khác nhau. Một bên là hệ thống của nền bóng đá hàng đầu châu Á, trong khi Trung Quốc hiện là một đội bóng yếu kém", tài khoản Lai Zhe_Hao Feng (Thượng Hải) bình luận trên trang sports.ifeng.

Nhiều người hâm mộ khác bày tỏ tiếc nuối khi "người hùng" Li Hao không thể giữ vững khung thành trước một đối thủ mạnh. "Ngay cả vị thần giữ cửa cũng không thể giữ được phép màu", "Li Hao đã làm rất tốt, nhưng một mình anh ấy không thể làm được mọi thứ", người hâm mộ bình luận.

Trong khi đó, không ít dân mạng xứ Trung vẫn bày tỏ sự khích lệ đội nhà khi lần đầu bước chân vào vòng chung kết sau nhiều năm, mở ra hy vọng cho nền bóng đá trẻ.

"Đến tận chung kết mới lần đầu thủng lưới, đó là một thành tích tốt", "Đội bóng của chúng ta đã tốt lên rất nhiều so với những năm trước, tôi có hy vọng họ sẽ làm tốt hơn, hãy cố gắng lên", "Đi được tới đây đã là nằm top 2 châu Á rồi, chúng ta còn đòi hỏi gì hơn, thử nhìn lại những năm trước, chẳng phải họ đã tiến lên rất xa sao", người hâm mộ chia sẻ dưới bài viết về kết quả trận đấu.