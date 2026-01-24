Câu nói khiêu khích của thủ môn Li Hao gây chú ý

Khi U23 Nhật Bản được hưởng quả phạt đền, thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc gây bất ngờ khi có câu nói khiêu khích nhằm đánh vào tâm lý của đối thủ.

Li Hao khiêu khích cầu thủ Nhật Bản trước khi bắt penalty.

Tối 24/1 (giờ Việt Nam), U23 Trung Quốc bước vào trận chung kết lịch sử tại giải U23 châu Á trước đối thủ U23 Nhật Bản.

Ngay từ đầu trận, các "Samurai xanh" nhanh chóng thể hiện sức ép dữ dội lên phía khung thành U23 Trung Quốc và nhanh chóng ghi liên tiếp hai bàn khi trận đấu mới trôi qua 20 phút.

Đến phút thứ 57, Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, giúp U23 Nhật Bản được hưởng phạt đền.

Đáng chú ý, trước khi Sato thực hiện pha đá phạt cho đội bóng áo xanh, thủ môn Li Hao hét lớn về phía đối thủ bằng tiếng Anh: "Nhìn vào mắt tôi này", khiêu khích rằng anh biết hướng bóng Sato sẽ đá. Trong khi đó, chân sút của U23 Nhật Bản không đáp lại. Anh chỉ tập trung chuẩn bị cho pha đá phạt.

Ngay sau đó, từ khoảng cách 11 m, Sato đánh lừa được thủ môn Li Hao, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản.

Li Hao thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu năm nay. Ảnh: Xinhua.

Trên mạng xã hội Việt Nam, tình huống nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bình luận rằng đây là cảnh tượng hiếm thấy khi thủ môn trực tiếp, lớn tiếng khiêu khích cầu thủ đội đối phương như vậy trước một tình huống đá phạt. Tuy nhiên, với đẳng cấp của cầu thủ Nhật Bản, ý định đánh đòn tâm lý của Li Hao đã không thành công.

Màn khiêu khích của Li Hao cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm, quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tại giải U23 châu Á năm nay, Li Hao được xem là thủ môn có phong độ ấn tượng khi có nhiều pha cứu thua xuất sắc cho U23 Trung Quốc. Sau 5 trận đấu, nam thủ thành chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Trong trận chung kết tối 24/1, tuyển U23 Nhật Bản nhanh chóng phô diễn sức mạnh trước U23 Trung Quốc, cho thấy thế trận áp đảo. Cũng trong trận chung kết, khung thành của thủ môn Li Hao lần đầu tiên rung lên tại giải U23 châu Á năm nay.

Tính đến phút thứ 80, tỷ số đã là 4-0 nghiêng về phía các "samurai xanh". U23 Trung Quốc chắc chắn không còn cơ hội lật ngược thế cờ, chỉ có thể tìm kiếm bàn thắng danh dự.