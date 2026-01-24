Từ sân làng đến đêm không tưởng của thủ môn dự bị U23 Việt Nam

Khi Cao Văn Bình đổ người cản phá thành công cú sút luân lưu, cả gia đình anh ở Nghệ An bật khóc trong vui sướng vì hơn ai hết, họ hiểu hành trình bền bỉ mà thủ môn này đã trải qua.

1h sáng 24/1, tại căn nhà nhỏ ở xóm 10, xã Diễn Châu, Nghệ An, cả gia đình thủ môn Cao Văn Bình vẫn còn quây quần trước màn hình tivi, theo dõi từng nhịp bóng trong trận đấu của U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc. Không khí trong nhà căng thẳng suốt hơn 120 phút, bởi đây là lần đầu tiên Văn Bình được trao cơ hội bắt chính ở một giải đấu tầm châu lục.

"Mẹ tôi không dám nhìn"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Cao Trần Y Ngân (sinh năm 2008) em gái ruột của Cao Văn Bình, kể lại gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi trận đấu thực sự diễn ra, cảm giác lo lắng vẫn lớn hơn tất cả.

"Cả nhà tôi xem mà gần như không ai nói câu nào. Mẹ ngồi chắp tay từ đầu trận. Ai cũng hồi hộp", cô nói.

Theo lời em gái Văn Bình, trước giờ bóng lăn, thủ môn sinh năm 2005 chỉ kịp nhắn về nhà một tin nhắn ngắn gọn, thông báo anh bắt chính.

Gia đình Văn Bình ủng hộ nam cầu thủ trong một giải bóng ở quê nhà. Ảnh: NVCC.

Dòng tin khiến cả gia đình vừa mừng, vừa lo. Mừng vì anh trai có cơ hội lớn trong sự nghiệp, nhưng lo vì áp lực của một trận đấu tầm cỡ châu Á là điều không dễ với một cầu thủ trẻ, đặc biệt đây là lần ra quân đầu tiên của anh tại hành trình VCK U23 châu Á 2026.

Khi trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu, các thành viên gần như nín thở. Mỗi cú đá là một lần tim người thân của Văn Bình như thắt lại.

"Lúc vào loạt luân lưu, mẹ tôi không dám nhìn thẳng vào màn hình nữa. Tôi thì cứ đứng sau ghế, vừa xem vừa run", em gái Văn Bình nhớ lại.

Và rồi, khoảnh khắc Cao Văn Bình đổ người đúng hướng, cản phá thành công cú sút thứ 7 cả đối phương đã khiến tất cả cảm xúc vỡ òa.

"Cả nhà em bật khóc luôn. Tôi không nhớ là ai ôm ai trước, chỉ biết là nước mắt đã rơi xuống. Đó là lần đầu tiên cả nhà khóc vì một trận bóng đá cảm xúc như vậy", cô chia sẻ.

Từ sân bóng làng đến khung gỗ U23 Việt Nam

Hơn ai hết, gia đình Cao Văn Bình hiểu rằng pha cản phá luân lưu ấy không đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều năm nỗ lực, kiên trì và cả những giai đoạn đầy thử thách.

Y Ngân cho biết Văn Bình đến với bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Không xuất thân từ các lò đào tạo lớn ngay từ đầu, Văn Bình chủ yếu tập luyện tại địa phương, chơi bóng ở các sân làng, giải phong trào rồi từng bước được phát hiện, tuyển chọn qua các cấp độ trẻ.

"Ngày trước anh Bình chỉ đá bóng ở mấy sân quanh làng, mê bóng đá lắm. Có hôm tập xong về người lấm lem bùn đất", em gái Văn Bình nhớ lại. Với gia đình, niềm đam mê bóng đá của anh sớm bộc lộ, nhưng con đường theo đuổi chuyên nghiệp thì chưa bao giờ là dễ dàng.

Văn Bình khoe huy chương đồng. Ảnh: Cao Van Bình/Facebook.

Trong quá trình trưởng thành cùng bóng đá, Văn Bình từng không ít lần đối mặt với khó khăn. Chấn thương, áp lực thi đấu và sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí thủ môn khiến có lúc anh rơi vào trạng thái chùn bước.

"Có những giai đoạn anh gặp chấn thương, phải nghỉ tập, tâm lý cũng nặng nề vì sợ mất cơ hội. Nhưng anh chưa bao giờ nói là sẽ bỏ", Y Ngân chia sẻ.

Mỗi lần như vậy, Văn Bình thường chọn cách im lặng và tự vượt qua. Tuy nhiên, phía sau sự điềm tĩnh ấy luôn có sự đồng hành bền bỉ của gia đình.

"Bố mẹ chỉ động viên anh cố gắng, giữ sức khỏe và tinh thần. Không ai tạo áp lực phải thành công bằng mọi giá, chỉ mong anh kiên trì với đam mê mình đã chọn", em gái Văn Bình nói.

Việc được trao cơ hội bắt chính trong trận đấu tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 cùng U23 Việt Nam, theo gia đình Văn Bình, là một bước ngoặt lớn. Không chỉ bởi ý nghĩa chuyên môn, mà còn bởi nó đánh dấu sự ghi nhận cho hành trình âm thầm, bền bỉ suốt nhiều năm của thủ môn trẻ.

"Cả nhà hiểu đây là cơ hội rất lớn, nhưng cũng dặn anh cứ thoải mái, đừng đặt nặng chuyện phải làm gì to tát. Chỉ cần anh chơi đúng với khả năng của mình", Y Ngân xúc động kể lại.

Khi Cao Văn Bình đứng vững trước áp lực loạt sút luân lưu, cản phá thành công cú đá quyết định, khoảnh khắc ấy không chỉ mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam, mà còn là câu trả lời trọn vẹn cho những năm tháng nỗ lực không ngừng. Cậu bé từng lớn lên từ sân bóng làng, nay tự tin đứng trong khung gỗ ở sân chơi châu lục. Một hành trình không ồn ào, không trải thảm đỏ, nhưng đủ bền bỉ để chạm tới giấc mơ.

"Nhìn anh bắt được quả đó, cả nhà chỉ nghĩ: cuối cùng thì những cố gắng của anh cũng được đền đáp", em gái Văn Bình nói.

Trận đấu đầu tiên và duy nhất tại hành trình châu Á là cột mốc đáng nhớ đối với gia đình nam thủ môn. Khoảnh khắc bật khóc trước màn hình tivi sẽ còn được gia đình nhắc lại rất lâu. Đó là giọt nước mắt của lo lắng, của hạnh phúc và trên hết là niềm tự hào khi thấy con trai, anh trai mình vững vàng trên hành trình chinh phục châu Á của U23 Việt Nam.

Cú đá phạt đẳng cấp của Đình Bắc Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.