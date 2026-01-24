Khuất Văn Khang 'đuổi bắt' cầu thủ U23 Hàn Quốc gây chú ý

Khoảnh khắc thú vị của đội trưởng U23 Việt Nam trong hiệp phụ thứ hai trước U23 Hàn Quốc khiến fan bật cười.

Khoảnh khắc Khuất Văn Khang 'đuổi bắt' cầu thủ U23 Hàn Quốc Đội trưởng U23 Việt Nam khiến khán giả bật cười trong một pha kèm người ở hiệp phụ thứ hai trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á.

Rạng sáng 24/1, sau hơn 120 phút thi đấu nghẹt thở, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc để giành huy chương đồng U23 châu Á. Thủ môn Cao Văn Bình được ví "người hùng" khi cản phá quả sút luân lưu thứ 7, khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa.

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc thi đấu ấn tượng được chia sẻ lại với sự thích thú. Trong đó, khoảnh khắc đội trưởng Khuất Văn Khang "chơi đuổi bắt" với cầu thủ Hàn Quốc qua người Văn Bình khiến người xem bật cười.

Theo đó, ở phút thứ 115, trong hiệp phụ thứ hai, trong một pha theo kèm người trước cú sút phạt của đối phương, Văn Khang và cầu thủ mang áo số 9, tiền đạo Kim Tae-won, của Hàn Quốc vô tình tạo nên tình huống "đuổi bắt" thú vị.

Với dáng người nhỏ con hơn so với tiền đạo cao 1,85 m của Hàn Quốc, nhưng tiền vệ sinh năm 2003 quyết kèm sát. Cầu thủ người Hàn tỏ ra lúng túng, cùng Văn Khang đi vòng quanh người thủ môn Cao Văn Bình để chọn chỗ.

Trong khi đó, thủ môn của U23 Việt Nam không có phản ứng với màn "đuổi bắt", chỉ tập trung ánh mắt về phía bóng để kịp thời cản phá.

Nhiều dân mạng để lại bình luận hài hước: "Sao mà buồn cười thế chứ. Văn Bình ngơ luôn", "Đoạn này hài quá luôn", "Tình huống căng thẳng mà sao mấy ông này như đang ở sân chơi vậy, buồn cười quá".

Đội trưởng Khuất Văn Khang thành đề tài chế meme đầy hài hước. Ảnh: Mặt nạ ngôi sao/Facebook.

Trong trận đấu nghẹt thở với U23 Hàn Quốc, Khuất Văn Khang đã thể hiện bản lĩnh của một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Trong nhiều khoảnh khắc lọt vào ống kính máy quay, tiền vệ của Thể Công - Viettel gây ấn tượng bởi ánh mắt cương nghị, đầy quyết tâm.

Trên mạng, những fan yêu mến còn chế gương mặt của Văn Khang tựa như chú chim màu đỏ trong tựa game nổi tiếng Angry Bird - đặc trưng bởi ánh nhìn máu lửa và tinh thần chiến đấu hừng hực.

Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ bắt chính thay cho Trần Trung Kiên tại VCK U23 châu Á, Cao Văn Bình gây bất ngờ với màn thể hiện ấn tượng. Hàng thủ U23 Việt Nam phải chống đỡ sức ép liên tục từ đối thủ giàu thể lực và tốc độ. Giữa thế trận ấy, Cao Văn Bình nổi lên như điểm tựa vững chắc, giúp đội bóng áo đỏ đứng vững cho đến loạt luân lưu cân não.

Trên chấm 11 m, thủ thành sinh năm 2005 cản phá cú đá quyết định của U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam thắng 7-6.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho Cao Văn Bình. Soccerway chấm Văn Bình 8,9 điểm - cao nhất trên sân. Trong 120 phút thi đấu, thủ thành cao 1,83 m thực hiện tới 10 pha cứu thua, với nhiều tình huống phản xạ xuất sắc ở cự ly gần.

