Báo Hàn Quốc: Thua U23 Việt Nam là 'đại thảm họa'

Truyền thông Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng nặng nề sau thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

U23 Hàn Quốc thất bại trước U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Tờ OSEN dùng những cụm từ rất nặng như "tệ nhất lịch sử", "cú sốc thực sự" để mô tả màn trình diễn của thầy trò HLV Lee Min-sung trước cả khi trận đấu kết thúc. Theo bài viết, dù kiểm soát thế trận và cầm bóng vượt trội, U23 Hàn Quốc lại hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công và liên tục bị cuốn vào lối chơi phòng ngự - phản công của Việt Nam.

OSEN nhấn mạnh bước ngoặt trận đấu đến ở hiệp hai. Sau khi bị dẫn trước từ phút 30, U23 Hàn Quốc phải chờ đến phút 68 mới gỡ hòa nhờ bàn thắng của Kim Tae-won trong một tình huống lộn xộn trước khung thành. Tuy nhiên, niềm vui chỉ kéo dài đúng 3 phút. Phút 71, Nguyễn Đình Bắc sút phạt trực tiếp thành bàn, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Bài báo mô tả đây là khoảnh khắc cho thấy “sự mong manh và thiếu bản lĩnh” của U23 Hàn Quốc, khi đội bóng để thủng lưới ngay sau lúc vừa gỡ hòa.

Tuy nhiên, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hòa, kéo trận đấu vào hai hiệp phụ. Dù thi đấu hơn người nhưng U23 Hàn Quốc không thể ghi thêm bài. Cả hai đội bước vào loạt luân lưu cân não. Xuất sắc cản phá thành công quả sút thứ 7 trong loạt sút luân lưu từ đối thủ Hàn Quốc, thủ thành Cao Văn Bình mang về chiến thắng cho những "chiến binh sao vàng".

Không chỉ dừng ở trận thua trước Việt Nam, OSEN còn nhìn nhận thất bại này như hệ quả tất yếu của một giải đấu đáng quên. U23 Hàn Quốc chỉ thắng 1, hòa 1, thua 1 ở vòng bảng, bị Nhật Bản loại ở bán kết và khép lại giải bằng màn trình diễn bị đánh giá là “vô hồn, thiếu ý tưởng”.

Báo Hàn thừa nhận lịch sử đối đầu áp đảo trước Việt Nam không còn nhiều ý nghĩa, bởi phong độ và tinh thần của đội bóng áo đỏ dưới thời HLV Kim Sang-sik đã khiến U23 Hàn Quốc “bị kéo vào thế trận và hoàn toàn lép vế về hiệu quả”.

Star News mô tả thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 là một đại thảm họa của bóng đá Hàn Quốc. Theo tờ báo này, việc hòa 2-2 sau 120 phút rồi thua luân lưu 6-7 không chỉ khiến Hàn Quốc đứng hạng 4 chung cuộc, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử U23 Hàn Quốc để thua U23 Việt Nam kể từ khi hai đội gặp nhau năm 2006.

Star News nhấn mạnh đây là kết cục tất yếu của một giải đấu đáng quên. U23 Hàn Quốc chỉ xếp nhì bảng với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, chật vật vào tứ kết, sau đó lần lượt thua các đội trẻ hơn hai tuổi như Uzbekistan, Nhật Bản, rồi tiếp tục thất bại trước Việt Nam. Bài báo cho rằng dù thất bại ở loạt luân lưu được tính là hòa về mặt thống kê, nhưng “ý nghĩa thực tế là không thể bào chữa”, bởi Hàn Quốc đã đánh mất lợi thế lịch sử đối đầu áp đảo (6 thắng, 3 hòa trước đó).

Về diễn biến trận đấu, Star News chỉ ra sự bất lực trong tấn công của U23 Hàn Quốc: kiểm soát bóng hơn 60% nhưng gần như không tạo được cơ hội rõ rệt. Sau khi bị Việt Nam dẫn trước ở phút 30, Hàn Quốc phải rất vất vả mới gỡ hòa ở hiệp hai, rồi lập tức thủng lưới chỉ sau 2 phút từ cú sút phạt của Nguyễn Đình Bắc. Ngay cả khi chơi hơn người ở cuối trận và ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ, U23 Hàn Quốc vẫn không thể giải quyết trận đấu trong hiệp phụ và tiếp tục thất bại trên chấm luân lưu.

Star News kết luận rằng dù giải đấu này không liên quan tới vé Olympic, nhưng thất bại trước Việt Nam đã gióng lên hồi chuông báo động nghiêm trọng cho bóng đá trẻ Hàn Quốc. Tờ báo cảnh báo con đường hướng tới ASIAD 2026 và Olympic Los Angeles 2028 đang rơi vào trạng thái "báo động đỏ", trong khi HLV Lee Min-sung và đội U23 sẽ phải trở về nước trong tâm trạng “cay đắng”.