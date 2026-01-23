Cả nhà vỡ òa khi chàng trai bí mật về ăn cưới chị gái sau 2 năm ở Nhật

Bí mật trở về nhà dự đám cưới chị gái, Ngọc Kim (Phú Thọ) khiến cả gia đình bất ngờ, tạo nên cảnh tượng hội ngộ cảm động.

Người mẹ vỡ oà khi gặp lại con trai xa nhà 2 năm Khoảnh khắc nhận ra con trai út bất ngờ trở về, bà Lan (Phú Thọ) chạy tới, ôm chầm lấy con nghẹn ngào.

Ngày 28/12/2025, bà Hạ Thị Lan (sinh năm 1970, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) tất bật lo liệu cho đám cưới của người con gái thứ ba - Nguyễn Thị Điệp (sinh năm 1999).

Đứng ở ngoài cổng rạp đón khách, bà bỗng để ý đến một "vị khách" lạ vừa xuất hiện, đeo khẩu trang kín mặt, kéo theo chiếc vali lớn. Không mất nhiều thời gian, bà Lan nhận ra bóng dáng quen thuộc đó là cậu con trai út, Nguyễn Ngọc Kim (sinh năm 2004).

Trước mặt nhiều quan khách, bà Lan chạy ra ôm chầm lấy Ngọc Kim, nghẹn ngào không nói nên lời. Cảnh tượng được một người con gái khác của bà ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội với hơn 400.000 lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Kim cho biết lý do mẹ anh xúc động như vậy bởi đã 2 năm nay anh không về thăm nhà. Từ năm 2024, anh sang Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động, làm việc trong ngành chế biến thực phẩm.

Khi được thông báo chị gái sẽ kết hôn, ban đầu, Kim cũng nghĩ không thể về kịp vì đúng thời điểm gia hạn visa, thông thường công ty sẽ giữ lại giấy tờ để làm thủ tục. Song may mắn, ngày cưới cũng diễn ra sát kỳ nghỉ Tết dương lịch, Kim được công ty tạo điều kiện cầm giấy tờ để di chuyển, đồng thời có 1 tuần nghỉ lễ.

"Vì từ đầu, tôi nói với gia đình là không về được nên sau khi kế hoạch thay đổi, tôi quyết định giữ bí mật luôn để tạo bất ngờ. Tôi chỉ nhắn trước cho chị gái để giúp tôi quay video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ", anh kể, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ khi cảnh hội ngộ bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng.

Bà Lan một mình nuôi 4 người con sau khi chồng qua đời vào năm 2007.

Cố gắng hoàn thành nốt công việc, sáng 28/12, Kim lên chuyến bay để vừa kịp có mặt tại nhà vào chiều cùng ngày, khi hôn lễ của chị gái diễn ra. Dù 2 năm không gặp, lại đang đeo khẩu trang, cậu con trai út bất ngờ khi mẹ nhận ra mình rất nhanh. Khoảnh khắc mẹ chạy đến, anh cũng rưng rưng xúc động.

Vì đúng ngày gia đình có việc hệ trọng, mẹ con Kim không có nhiều thời gian tâm sự luôn mà tập trung đón khách, lo liệu đám cưới. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, anh cũng cảm thấy may mắn khi được chứng kiến giây phút trọng đại của chị ruột.

Suốt một tuần sau đó, Ngọc Kim dành phần lớn thời gian ở bên gia đình, thăm thú họ hàng. Đây cũng là những ngày đón Tết Nguyên đán sớm của anh bởi Nhật Bản không có kỳ nghỉ này, anh cũng không thể xin nghỉ phép tiếp tục trở về.

Chia sẻ thêm về gia đình, chàng trai sinh năm 2004 nói mẹ là người phụ nữ anh dành nhiều tình yêu thương, sự nể phục. Năm 2007, khi Kim mới 3 tuổi, bố anh qua đời, một mình mẹ đã gồng gánh nuôi 4 người con lớn khôn bằng mấy sào ruộng và sạp hoa quả ở chợ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Kim cũng không chọn theo học đại học mà sớm đi làm ở Hà Nội để phụ kinh tế gia đình. Sau một thời gian, anh trở về quê học tiếng Nhật Bản rồi đi xuất khẩu lao động. Hiện, Kim và các chị đều đã trưởng thành, phần nào tự lo được cho bản thân để mẹ có thể nghỉ ngơi.

"Với tôi, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời. Tôi chỉ mong có thể sớm thành công, trở về phụng dưỡng mẹ", anh bày tỏ.